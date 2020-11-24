Два игрока молодежной сборной Канады заболели коронавирусом

Два игрока молодежной сборной Канады, которая готовится в «пузыре» к МЧМ-2021, заболели коронавирусом. Они были незамедлительно отправлены на карантин, сообщает в Twitter журналист Франк Серавалли.

После этого команда отменила запланированные тренировки.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Австрии, США, Чехии и Швеции.