Дмитрий Воронков: «В следующих матчах сборная России должна играть еще лучше»

Центрфорвард сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. В 1/2 финала команда Валерия Брагина встретится со Швецией.

— Соперник очень хорош в обороне, мы это знали, так как тренеры разбирали до игры сильные стороны швейцарцев, — цитируют Воронкова «Известия». — Но больших проблем не было. Спасибо ребятам, что в эпизоде с первым голом создали для меня хороший момент, когда надо было лишь попасть в пустые ворота. Дальше было гораздо легче играть, и мы уверенно довели дело до победы. Теперь важно разобрать наши ошибки и хорошо подготовиться к следующим играм. Там мы должны играть еще лучше.