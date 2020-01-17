Депутат, поздравивший россиян с победой после финала МЧМ-2020, передал привет фанатам хоккея

Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев передал привет всем фанатам хоккея. Он после матча финала МЧМ-2020 Россия — Канада (3:4) поздравил россиян с победой, так как смотрел запись повтора финала 2011 года Россия — Канада, завершившегося победой россиян со счётом 5:4.

?"Вчера на Послании Президента Федеральному собранию пересеклись с Михаилом Дегтяревым. Он передает привет всем фанатам хоккея из 2011 года", — написала в своем телеграм-канале генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, выложив видео с депутатом.