Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.

На первой минуте чешский игрок, выступающий за «Провиденс» в АХЛ, неудачно упал в центре площадки после контакта российскими форвардами Дмитрием Воронковым и Егором Соколовым — и вскоре отправился в раздевалку. Судьи не усмотрели в эпизоде нарушения правил.

?? Jakub Lauko slow to get up after this play pic.twitter.com/kcxylL5WXN — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 26, 2019

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