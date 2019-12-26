Чехия — Россия: Лауко получил тяжелую травму на первой минуте матча
17:24
Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.
На первой минуте чешский игрок, выступающий за «Провиденс» в АХЛ, неудачно упал в центре площадки после контакта российскими форвардами Дмитрием Воронковым и Егором Соколовым — и вскоре отправился в раздевалку. Судьи не усмотрели в эпизоде нарушения правил.
?? Jakub Lauko slow to get up after this play pic.twitter.com/kcxylL5WXN— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 26, 2019
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