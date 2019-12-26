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Чехия — Россия: Лауко получил тяжелую травму на первой минуте матча

17:24
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Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.

На первой минуте чешский игрок, выступающий за «Провиденс» в АХЛ, неудачно упал в центре площадки после контакта российскими форвардами Дмитрием Воронковым и Егором Соколовым — и вскоре отправился в раздевалку. Судьи не усмотрели в эпизоде нарушения правил.

МЧМ-2020 по хоккею: расписание и трансляции матчей 26 декабря

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