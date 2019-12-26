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Чехи посвятили победу над Россией травмированному партнеру

22:08

Капитан молодежной сборной Чехии Либор Забрански поделился впечатлениями от победы над Россией (4:3) в матче открытия молодежного чемпионата мира в Остраве и Тршинеце.

— Мы посвящаем эту победу Якубу Лауко. Его травма заставила нас прибавить и сыграть за себя и того парня, одного из наших лидеров. Конечно, неприятно его терять, но в хоккее травмы неизбежны. Но я не могу сказать, что его повреждение нас разозлило. Мы и так были готовы биться. И знали, что игра будет предельно жестко. С Россией по-другому не бывает. Особенно при такой поддержке. В Остраве особенная атмосфера. (Игорь Еронко)

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