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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Быков призвал не критиковать молодежную сборную России

01:41

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что его удивила негативная реакции россиян на проигрыш молодежной команды в финальном матче МЧМ-2020 против Канады (3:4).

- Мы так любим негатив и так легко находим повод для критики! Там игрок удалился, тут вратарь плохо сыграл — теперь у нас все ищут виноватых, — цитирует Быкова RT. — Но критика должна быть конструктивной, а иначе это критиканство. Меня это удивляет, ведь мы считаемся добродушной, сочувствующей нацией. Вот и нужно посочувствовать команде, сказать им доброе слово и поддержать.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/705378-bykov-bolelschiki-sbornaya-hokkei

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