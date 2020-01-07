Быков призвал не критиковать молодежную сборную России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что его удивила негативная реакции россиян на проигрыш молодежной команды в финальном матче МЧМ-2020 против Канады (3:4).

- Мы так любим негатив и так легко находим повод для критики! Там игрок удалился, тут вратарь плохо сыграл — теперь у нас все ищут виноватых, — цитирует Быкова RT. — Но критика должна быть конструктивной, а иначе это критиканство. Меня это удивляет, ведь мы считаемся добродушной, сочувствующей нацией. Вот и нужно посочувствовать команде, сказать им доброе слово и поддержать.