Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги четвертьфинала МЧМ против Швейцарии (3:1).

— Вы говорили, что Хованов и Денисенко заигрываются.

— Сегодня тоже было моментами правильно, а моментами — много с шайбой каждый.

— Разбивать их не будете?

— Нет.

— Хованов сказал, что именно вы скомандовали поменяться именно обратно флангами в большинстве, что привело к голу.

— Почему? Вместе работаем с Ларионовым. Конечно, увидели, что это будет более эффективнее, у них обоих бросок с ходу, а та схема не работала.

— Не было желания упростить большинство? Просто набрасывать на пятак.

— Наше большинство неплохое — надо просто в нужный момент бросить, а в нужный — отдать пас. Первый гол в большинстве так получился после броска, а при втором Воронков хорошо открылся на дальней штанге. Важность матча чувствовалась, придавливала.

— Шведы будут удобнее в четвертьфинале, чем условные американцы?

— Без разницы. Сейчас четыре команды сильнейшие.

— Гол Жобена войдет в число самых курьезных в вашей карьере? — вопрос спецкора «СЭ» Игоря Еронко.

— Кого?

— Жобена, швейцарца.

— А почему он курьезный? (Павел Климовицкий)

Трансляция матча Швейцария — Россия