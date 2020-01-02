Брагин — Еронко: «А почему это гол Жобена курьезный?»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги четвертьфинала МЧМ против Швейцарии (3:1).
— Вы говорили, что Хованов и Денисенко заигрываются.
— Сегодня тоже было моментами правильно, а моментами — много с шайбой каждый.
— Разбивать их не будете?
— Нет.
— Хованов сказал, что именно вы скомандовали поменяться именно обратно флангами в большинстве, что привело к голу.
— Почему? Вместе работаем с Ларионовым. Конечно, увидели, что это будет более эффективнее, у них обоих бросок с ходу, а та схема не работала.
— Не было желания упростить большинство? Просто набрасывать на пятак.
— Наше большинство неплохое — надо просто в нужный момент бросить, а в нужный — отдать пас. Первый гол в большинстве так получился после броска, а при втором Воронков хорошо открылся на дальней штанге. Важность матча чувствовалась, придавливала.
— Шведы будут удобнее в четвертьфинале, чем условные американцы?
— Без разницы. Сейчас четыре команды сильнейшие.
— Гол Жобена войдет в число самых курьезных в вашей карьере? — вопрос спецкора «СЭ» Игоря Еронко.
— Кого?
— Жобена, швейцарца.
— А почему он курьезный? (Павел Климовицкий)