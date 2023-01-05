Чехия в овертайме обыграла Швецию и вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная Чехии переиграла Швецию в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира — 2:1 ОТ.

Второй финалист определится в матче между сборными Канады и США. Начало игры в 2.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Чехия U20 — Швеция U20 — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Янссон — 4 (Э. Петтерссон, Эстлунд), 21:39 — 0:1. Иржичек — 3 (Шпачек, Штурц), 59:21 — 1:1. Кулих — 6 (Саповалив, Шпачек), 69:10 — 2:1.

Вратари: Суханек (57:20 — 58:59, 59:06 — 59:21) — Линдбом.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (9+6+14+2) — 22 (6+8+3+5).

Судьи: Кэмпбелл, Хэмилтон.

4 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».