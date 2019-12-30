Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Аскаров сыграет против Германии

20:30
Ярослав Аскаров. Фото IIHF
Ярослав Аскаров. Фото IIHF
Теги:

Ярослав Аскаров будет основным голкипером молодежной сборной России в матче против Германии. Об этом заявил тренер сборной России Игорь Ларионов.

Аскаров провел на турнире два матча. В игре с Чехией (3:4) он был заменен после четырех пропущенных шайб, а в матче против США (1:3) уже сам вышел на лед в третьем периоде вместо Амира Мифтахова.

Молодежная сборная России сыграет с Германией 31 декабря. Начало матча — 17.00 (мск). Команда Валерия Брагина располагается на 5-м месте в турнирной таблице группы B с 3 очками. Германия — 3-я строчка и 3 балла.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Опрос

проголосовало: 20053
Все опросы
Как сборная России по хоккею выступит на МЧМ-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир