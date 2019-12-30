Аскаров сыграет против Германии

Ярослав Аскаров будет основным голкипером молодежной сборной России в матче против Германии. Об этом заявил тренер сборной России Игорь Ларионов.

Аскаров провел на турнире два матча. В игре с Чехией (3:4) он был заменен после четырех пропущенных шайб, а в матче против США (1:3) уже сам вышел на лед в третьем периоде вместо Амира Мифтахова.

Молодежная сборная России сыграет с Германией 31 декабря. Начало матча — 17.00 (мск). Команда Валерия Брагина располагается на 5-м месте в турнирной таблице группы B с 3 очками. Германия — 3-я строчка и 3 балла.