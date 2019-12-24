Артур Калиев — в составе сборной США на молодежный чемпионат мира
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Сборная США огласила состав на молодежный чемпионат мира-2019/20. Турнир пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.
В заявку американцев попал 18-летний уроженец Ташкента Артур Калиев из «Хэмилтон Бульдогз».
Вратари: Спенсер Найт, Исайя Сэвилл, Дастин Вольф.
Защитники: Тай Эмберсон, Зак Джонс, Маттиас Самуэльссон, Джордан Харрис, К'Андре Миллер, Спенсер Стастни, Кэм Йорк.
Нападающие: Джон Бичер, Джек Друри, Артур Калиев, Ник Робертсон, Бобби Бринк, Паркер Форд, Шейн Пинто, Алекс Таркотт, Тревор Зеграс, Коул Коуфилд, Кертис Холл, Джэйкоб Пивонка, Оливер Вальстрем.
США сыграет в группе B с Канадой, Германией, Россией и Чехией.
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