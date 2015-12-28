Георгиев - в воротах сборной России на матч против Финляндии

Стал известен состав молодежной сборной России на матч групповой стадии чемпионата мира против Финляндии. По сравнению со стартовой расстановкой в предыдущей игре против чехов, Валерий Брагин внес одну поправку – поменял местами защитников Егора Воронкова и Никиту Жульдикова. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью состав выглядит следующим образом:



Вратари: Георгиев (Самсонов)

Рыков – Жульдиков, Коршков – Красковский – Полунин;

Бойков – Проворов, Свечников – Каменев – Лазарев;

Сергеев – Шарипзянов, Капризов – Светлаков – Кузьменко;

Микулович – Воронков, Лаута – Фазлеев – Дергачев.