Георгиев - в воротах сборной России на матч против Финляндии
Стал известен состав молодежной сборной России на матч групповой стадии чемпионата мира против Финляндии. По сравнению со стартовой расстановкой в предыдущей игре против чехов, Валерий Брагин внес одну поправку – поменял местами защитников Егора Воронкова и Никиту Жульдикова. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Георгиев (Самсонов)
Рыков – Жульдиков, Коршков – Красковский – Полунин;
Бойков – Проворов, Свечников – Каменев – Лазарев;
Сергеев – Шарипзянов, Капризов – Светлаков – Кузьменко;
Микулович – Воронков, Лаута – Фазлеев – Дергачев.
Источник: http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=11511
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