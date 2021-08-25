Сегодня, 25 августа, сборная России проведет четвертый матч на групповом турнире чемпионата мира по хоккею среди женщин. Соперник — команда Финляндии, начало матча в 21.00 по московскому времени.

Россиянки провели три встречи на турнире и одержали всего одну победу — над Швейцарией (3:1). Затем уступили Канаде (1:5) и США (0:6). У сборной Финляндии — два поражения в двух матчах с общим счетом 3:8.

Следить за матчем Россия — Финляндия можно на сайте «СЭ», а также в трансляции на YouTube-канале ФХР.