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Россия — Финляндия, женский ЧМ по хоккею: где смотреть и во сколько начало

20:00
Женская сборная России по хоккею. Фото ФХР
Женская сборная России по хоккею. Фото ФХР

Сегодня, 25 августа, сборная России проведет четвертый матч на групповом турнире чемпионата мира по хоккею среди женщин. Соперник — команда Финляндии, начало матча в 21.00 по московскому времени.

Россиянки провели три встречи на турнире и одержали всего одну победу — над Швейцарией (3:1). Затем уступили Канаде (1:5) и США (0:6). У сборной Финляндии — два поражения в двух матчах с общим счетом 3:8.

Следить за матчем Россия — Финляндия можно на сайте «СЭ», а также в трансляции на YouTube-канале ФХР.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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