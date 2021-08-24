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Сборная США разгромила Россию на женском чемпионате мира по хоккею

23:23
Сборная России. Фото ФХР.
Сборная России. Фото ФХР.
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Сборная США победила команду России (6:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею среди женщин.

Россиянки с тремя очками занимают третье место в группе А. У американок — девять очков и первое место. Все команды в группе получат путевку в плей-офф.

Ранее россиянки обыграли Швейцарию (3:1) и уступили Канаде (1:5). 25 августа сборная России сыграет с Финляндией.

Чемпионат мира

Женщины

Группа А

США — Россия — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

24 августа. Калгари. WinSport Arena.

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Евгений Петров все материалы автора

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