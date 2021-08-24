Сборная США разгромила Россию на женском чемпионате мира по хоккею
23:23
Сборная США победила команду России (6:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею среди женщин.
Россиянки с тремя очками занимают третье место в группе А. У американок — девять очков и первое место. Все команды в группе получат путевку в плей-офф.
Ранее россиянки обыграли Швейцарию (3:1) и уступили Канаде (1:5). 25 августа сборная России сыграет с Финляндией.
Чемпионат мира
Женщины
Группа А
США — Россия — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
24 августа. Калгари. WinSport Arena.
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