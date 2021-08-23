Сборная Канады разгромила российских хоккеисток на ЧМ-2021
03:28
Женская сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира-2021 уступила Канаде со счетом 1:5.
Единственную шайбу у россиянок забросила Ольга Сосина. Во втором периоде Россия пропустила три шайбы, после этого место Надежды Морозовой в воротах заняла Анна Пругова.
В первом матче группы россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1.
В следующем матче сборная России 24 августа встретится с США, Канада на следующий день сыграет со Швейцарией.
Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю