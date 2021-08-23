Хоккей
Женский хоккей
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Женщины

Сборная Канады разгромила российских хоккеисток на ЧМ-2021

03:28
23 августа. Женский ЧМ-2021. Канада — Россия — 5:1. Фото Twitter
23 августа. Женский ЧМ-2021. Канада — Россия — 5:1. Фото Twitter

Женская сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира-2021 уступила Канаде со счетом 1:5.

Единственную шайбу у россиянок забросила Ольга Сосина. Во втором периоде Россия пропустила три шайбы, после этого место Надежды Морозовой в воротах заняла Анна Пругова.

В первом матче группы россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1.

В следующем матче сборная России 24 августа встретится с США, Канада на следующий день сыграет со Швейцарией.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В чем соврала Гагарина говоря о съемках нового клипа
Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей
Многодетный священник накачал прихожанку успокоительным и изнасиловал
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд