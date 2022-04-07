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Сегодня, 07:00

Очередной юбилей Овечкина: он набрал уже 1400 очков в НХЛ

Гол и голевая Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть «Тампу»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Выбьет ли Александр в этом сезоне 50 голов?

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
Голы: Фехервари — 6 (Карлсон, Шири), 5:10 — 1:0. Карлсон — 12 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 7:38 — 2:0. Кучеров — 14 (Хедман), 8:41 — 2:1. Овечкин — 43 (Карлсон, Кузнецов), 15:10 — 3:1. Пол — 13 (Стэмкос, Рутта), 16:31 — 3:2. Карлсон — 13 (бол., Оши, Овечкин), 36:35 — 4:2. Колтон — 15 (бол., Сергачев, Марун), 57:10 — 4:3.
Вратари: Самсонов — Василевский (54:29 — 55:37, 57:02 — 57:10, 58:47).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 28 (13+6+9) — 28 (11+9+8).
Наши: Кузнецов (17.17/3/+1), Овечкин (17.49/4/+2), Орлов (21.06/0/-1) — Кучеров (22.19/4/+1), Сергачев (27.06/4/-1).
7 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Два поражения подряд и четыре поражения в шести последних матчах заставили сомневаться в неизбежности попадания «Вашингтона» в плей-офф. С одной стороны, гандикап в 11 очков за 13 матчей до конца регулярного чемпионата «Столичным» выглядел приличным запасом, который не должен позволить «Кэпс» выпасть кубковой восьмерки. С другой — неожиданно голодные и набравшие ход под конец регулярки «Айлендерс» в марте стремительно сократили некогда безопасный отрыв и вернули интригу на «Востоке», заставив команду Овечкина играть с оглядкой на результат приободрившегося соперника.

Поэтому в домашнем матче с «Тампой» «Кэпиталз» было важно не только вернуть потерянную в последние недели уверенность и прервать двухматчевую черную серию, но и сделать все, чтобы «Островитяне» в случае победы над «Каролиной» остались на приличном расстоянии. И лучшего начала, чем быстрые 2:0 в игре с действующим чемпионом, представить было сложно.

Провалив старт, «Лайтнинг» начали просыпаться лишь ближе к середине первого периода и сделали это благодаря голу Никита Кучерова, отличившегося в третьем матче подряд и забрасывающего после травмы не так часто, как хотелось бы. Впрочем, его точно бы не случилось без отвратительной игры в своей зоне от шведа Юхана Ларссона, который в совершенно безобидной ситуации лениво махнул клюшкой мимо шайбы и позволил «сопле» от Виктора Хедмана стать голевой передачей для 86-го номера «Молний», не ставшего разбрасываться таким подарком.

Уже через несколько минут Кучеров должен был сравнивать счет, убежав в атаку «2 в 1» вместе Брэйденом Пойнтом. И неизвестно, как бы закончился матч, если бы не гениальное спасение Ильи Самсонова, который остановил лидера «Болтс» клюшкой. Так что, дело Брэйдена Холтби, промышлявшего такими сэйвами в составе «Кэпс», в столице США еще живет.

В итоге перевернуть игру 14-й гол лидера «Тампы» в этой регулярке не помог, а уже через несколько минут у хозяев завелась машина по имени Александр Овечкин, которая вернула «Кэпиталз» разницу в две и преодолела рубеж в 1400 результативных баллов в НХЛ.

Причем юбилейное очко в НХЛ капитан «Вашингтона» набрал не благодаря коронному щелчку из левого круга вбрасывания, а убежав вместе с партнерами в контратаку и пытаясь сделать поперечный пас Евгению Кузнецову. До российского центра шайба в итоге не дошла — зато на счастье «Столичных» неожиданно нашла ногу Роса Колтона и вновь вылетела на крюк к Овечкину, который мгновенно выстрелил из-под растерявшегося на пятачке нападающего «Тампы».

Незадолго до первого перерыва «Тампа» все-таки сумела отыграть одну шайбу благодаря хлесткому кистевому от Ника Пола и несчастью Никласа Бэкстрема, потерявшего клюшку во время отбора и не сумевшего остановить голевую атаку гостей. Однако во второй двадцатиминутке команда Купера стала позволять хозяевам крутить размашистые позиционки в своей зоне, зачастую прижимаясь к воротам Андрея Василевского и вновь пострадала в меньшинстве от Джона Карлсона, царившего сегодня в первой спецбригаде «Вашингтона».

И ранний гол словака Мартина Фехервари, позволивший парням Питера Лавиолетта лихо начать матч — наглядная иллюстрация того, что сегодня творилось в обороне «Молний».

Ах, да! Не забываем про счетчик Овечкина: до Горди Хоу — 28 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
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1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
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4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
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3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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