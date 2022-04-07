Очередной юбилей Овечкина: он набрал уже 1400 очков в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
Голы: Фехервари — 6 (Карлсон, Шири), 5:10 — 1:0. Карлсон — 12 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 7:38 — 2:0. Кучеров — 14 (Хедман), 8:41 — 2:1. Овечкин — 43 (Карлсон, Кузнецов), 15:10 — 3:1. Пол — 13 (Стэмкос, Рутта), 16:31 — 3:2. Карлсон — 13 (бол., Оши, Овечкин), 36:35 — 4:2. Колтон — 15 (бол., Сергачев, Марун), 57:10 — 4:3.
Вратари: Самсонов — Василевский (54:29 — 55:37, 57:02 — 57:10, 58:47).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 28 (13+6+9) — 28 (11+9+8).
Наши: Кузнецов (17.17/3/+1), Овечкин (17.49/4/+2), Орлов (21.06/0/-1) — Кучеров (22.19/4/+1), Сергачев (27.06/4/-1).
7 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Два поражения подряд и четыре поражения в шести последних матчах заставили сомневаться в неизбежности попадания «Вашингтона» в плей-офф. С одной стороны, гандикап в 11 очков за 13 матчей до конца регулярного чемпионата «Столичным» выглядел приличным запасом, который не должен позволить «Кэпс» выпасть кубковой восьмерки. С другой — неожиданно голодные и набравшие ход под конец регулярки «Айлендерс» в марте стремительно сократили некогда безопасный отрыв и вернули интригу на «Востоке», заставив команду Овечкина играть с оглядкой на результат приободрившегося соперника.
Поэтому в домашнем матче с «Тампой» «Кэпиталз» было важно не только вернуть потерянную в последние недели уверенность и прервать двухматчевую черную серию, но и сделать все, чтобы «Островитяне» в случае победы над «Каролиной» остались на приличном расстоянии. И лучшего начала, чем быстрые 2:0 в игре с действующим чемпионом, представить было сложно.
Провалив старт, «Лайтнинг» начали просыпаться лишь ближе к середине первого периода и сделали это благодаря голу Никита Кучерова, отличившегося в третьем матче подряд и забрасывающего после травмы не так часто, как хотелось бы. Впрочем, его точно бы не случилось без отвратительной игры в своей зоне от шведа Юхана Ларссона, который в совершенно безобидной ситуации лениво махнул клюшкой мимо шайбы и позволил «сопле» от Виктора Хедмана стать голевой передачей для 86-го номера «Молний», не ставшего разбрасываться таким подарком.
Уже через несколько минут Кучеров должен был сравнивать счет, убежав в атаку «2 в 1» вместе Брэйденом Пойнтом. И неизвестно, как бы закончился матч, если бы не гениальное спасение Ильи Самсонова, который остановил лидера «Болтс» клюшкой. Так что, дело Брэйдена Холтби, промышлявшего такими сэйвами в составе «Кэпс», в столице США еще живет.
В итоге перевернуть игру 14-й гол лидера «Тампы» в этой регулярке не помог, а уже через несколько минут у хозяев завелась машина по имени Александр Овечкин, которая вернула «Кэпиталз» разницу в две и преодолела рубеж в 1400 результативных баллов в НХЛ.
Причем юбилейное очко в НХЛ капитан «Вашингтона» набрал не благодаря коронному щелчку из левого круга вбрасывания, а убежав вместе с партнерами в контратаку и пытаясь сделать поперечный пас Евгению Кузнецову. До российского центра шайба в итоге не дошла — зато на счастье «Столичных» неожиданно нашла ногу Роса Колтона и вновь вылетела на крюк к Овечкину, который мгновенно выстрелил из-под растерявшегося на пятачке нападающего «Тампы».
Незадолго до первого перерыва «Тампа» все-таки сумела отыграть одну шайбу благодаря хлесткому кистевому от Ника Пола и несчастью Никласа Бэкстрема, потерявшего клюшку во время отбора и не сумевшего остановить голевую атаку гостей. Однако во второй двадцатиминутке команда Купера стала позволять хозяевам крутить размашистые позиционки в своей зоне, зачастую прижимаясь к воротам Андрея Василевского и вновь пострадала в меньшинстве от Джона Карлсона, царившего сегодня в первой спецбригаде «Вашингтона».
И ранний гол словака Мартина Фехервари, позволивший парням Питера Лавиолетта лихо начать матч — наглядная иллюстрация того, что сегодня творилось в обороне «Молний».
Ах, да! Не забываем про счетчик Овечкина: до Горди Хоу — 28 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
|7.04
|02:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 3
|7.04
|02:30
|
Виннипег – Детройт
|1 : 3
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16