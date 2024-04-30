«Детройт» подписал контракт новичка с Гибсоном

Защитник Эндрю Гибсон подписал контракт новичка с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним канадцем рассчитано на три года, его зарплата составит 775 тысяч долларов в НХЛ. Защитник до конца сезона будет выступать за фарм-клуб АХЛ «Гранд-Рэпидс».

В текущем сезоне Гибсон провел 68 матчей за «Су Грейхаундз» в Хоккейной лиге Онтарио, в которых набрал 44 (12+32) очка.