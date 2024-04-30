«Флорида» во втором раунде плей-офф встретится с «Торонто» или «Бостоном»

«Флорида» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4-1 в серии.

«Пантерз» стали второй командой после «Рейнджерс», которая вышла в следующую стадию. Во втором раунде «Флорида» встретится с победителем серии «Торонто» — «Бостон» (1-3).

В прошлом сезоне «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вегасу» (1-4).