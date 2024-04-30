«Питтсбург» продлил контракт с Пуленом

Форвард «Питтсбурга» Сэм Пулен продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 23-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2025/26, его зарплата в НХЛ составит 775 тысяч долларов.

В сезоне-2023/24 Пулен провел три матча за «Питтсбург» и не набрал очков. В 41 матче АХЛ форвард набрал 31 (16+15) очко.