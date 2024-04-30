«Даллас» на выезде победил «Вегас» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» сравнял счет в серии: 2-2. Пятый матч пройдет в Далласе 1 мая. Победитель этой серии встретится с победителем в паре «Виннипег» — «Колорадо» (1-3).