Кучеров побил рекорд Малкина по очкам за сезон с учетом Кубка Стэнли среди россиян

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:6, 1-4 в серии).

Форвард набрал 7 (0+7) очков в 5 матчах плей-офф этого года. С учетом регулярного чемпионата он набрал 151 (44+107) очко в 86 играх, установив рекорд по этому показателю среди россиян.

Предыдущий лучший результат принадлежал нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину — 149 (49+100) очков в 106 матчах в сезоне-2008/09.