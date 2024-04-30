Бобровский и Василевский выйдут в старте на пятый матч серии «Флорида» — «Тампа»

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ примет «Тампу».

В воротах с первых минут сыграют Сергей Бобровский и Андрей Василевский. Форвард Владимир Тарасенко выйдет во втором звене «Пантерз», защитник Дмитрий Куликов — в третьем. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев сыграет во втором звене, форвард Никита Кучеров — в первом.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч пройдет сегодня и начнется в 2:00 мск.