Бобровский признан второй звездой матча с «Тампой»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой пятого матча серии плей-офф НХЛ против «Тампы» (6:1).

35-летний россиянин отразил 31 бросок из 32. Первой звездой признан форвард Александр Барков, который набрал 3 (2+1) очка. Третья звезда — форвард Картер Верхэге, у которого также 3 (2+1).

В текущем плей-офф Бобровский провел пять матчей, в которых отразил 89,6 процента бросков