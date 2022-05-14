Овечкина не за что ругать после вылета «Вашингтона». Столичный топ-клуб угасает, и это нормально
Почти каждый вылет «Вашингтона» из плей-офф за последние полтора десятка лет, как «Кэпиталз» стали контендером, сопровождался явными упущенными возможностями или очевидными провалами. «Кэпс» то проигрывали явным аутсайдерам, то психологически отрубались в решающих матчах, то уступали тактически.
Сейчас, с учетом трех подряд волевых побед «Флориды» и такого близкого 3-1 после четвертого матча серии, вылет тоже нельзя не назвать обидным. Однако в этот раз и близко нет ощущения, что «Вашингтон» сделал что-то не так. Наоборот, все делал «так» и даже больше.
0 голов «Флориды» в большинстве в 18 попытках — пятой команды по этому показателю в регулярке! 7 шайб самого «Вашингтона» в 25 случаях розыгрыша лишнего — и это при слабом 23-м месте «Кэпс» в сезоне. Проблема с вратарями в итоге тоже не была решающей — Илья Самсонов точно был не хуже Сергея Бобровского в серии.
Однако время «Вашингтона» ушло. Даже если бы удалось удержать тот самый четвертый матч и дожать «Флориду», дальше играть с «Тампой» и «Торонто». Потом еще с какой-то крутой восточной командой. В финале — очень вероятно «Колорадо».
У «Кэпс» глобально в плей-офф не было шанса не из-за того, что Питер Лавиолетт не выжимает максимум из команды. И не из-за плохой игры Александра Овечкина в обороне. И не из-за чего-то еще. И тренер, и капитан, и другие были в порядке.
Да, Ови забил лишь однажды, но в большинстве «Вашингтон» смог лучше задействовать Ти Джея Оши — на коротком этапе из шести игр это нормально. Два прекрасных паса Евгению Кузнецову от Овечкина — один после отбора, другой очень изящный — были ничуть не менее важны, чем голы.
Увы, «Вашингтон» банально слабее большинства конкурентов по плей-офф. Его мощь — в прошлом. Еще и оставленные без самого молодого и энергичного из ведущих хоккеистов, Тома Уилсона, получившего травму в первом же матче, «Кэпс» превратились в антипод жаждущих чемпионства и дальних стадий плей-офф команд вроде «Флориды», «Торонто» или «Каролины».
Опыт «Кэпиталз» смог максимально усложнить «Пантерз» ситуацию. Иногда у фаворита не получилось ничего настолько, что было невозможно поверить, что эта команда забила в регулярке 340 (!) голов — больше четырех в среднем за матч с запасом. Но довольно монотонная, без крупных отрезков преимущества игра «Флориды» все-таки не могла развалиться совсем.
Не лучшую серию провел второй бомбардир регулярки Джонатан Юбердо — но в отличие от «Вашингтона», который в дедлайн возвращал назад уже мало на что годного Маркуса Юханссона, соперник усилялся Клодом Жиру, и тот закрыл проблему результативности другого лидера. А уж среди форвардов второго ряда у «Флориды» мог выстрелить кто угодно — Райнхарт, Беннетт, Марчмент, Лунделл, Дюклер. В итоге всех шокировал Картер Верхэге с 6+6 за шесть матчей. У «Вашингтона» и близко не было столь глубокого нападения.
В ближайшие сезоны «Кэпс», увы, ждет судьба постепенно угасающей топ-команды. Пробиться в плей-офф с учетом, что Овечкин и другие ветераны держат хороший уровень, и бардака у многих аутсайдеров Востока, реально, зацепить ситуативно один раунд — тоже. Но не больше. А большая перестройка, пока играют Овечкин, Бэкстрем, Оши, невозможна. Развалится ли «Вашингтон» в один момент, когда это «пока» закончится — зависит от менеджмента клуба. Но до этого придется подождать еще несколько сезонов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|6
|1.52
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67