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Сегодня, 07:15

Овечкина не за что ругать после вылета «Вашингтона». Столичный топ-клуб угасает, и это нормально

«Вашингтон» Александра Овечкина вылетел из Кубка Стэнли
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Флорида» и другие новые фавориты просто сильнее.

Почти каждый вылет «Вашингтона» из плей-офф за последние полтора десятка лет, как «Кэпиталз» стали контендером, сопровождался явными упущенными возможностями или очевидными провалами. «Кэпс» то проигрывали явным аутсайдерам, то психологически отрубались в решающих матчах, то уступали тактически.

Сейчас, с учетом трех подряд волевых побед «Флориды» и такого близкого 3-1 после четвертого матча серии, вылет тоже нельзя не назвать обидным. Однако в этот раз и близко нет ощущения, что «Вашингтон» сделал что-то не так. Наоборот, все делал «так» и даже больше.

0 голов «Флориды» в большинстве в 18 попытках — пятой команды по этому показателю в регулярке! 7 шайб самого «Вашингтона» в 25 случаях розыгрыша лишнего — и это при слабом 23-м месте «Кэпс» в сезоне. Проблема с вратарями в итоге тоже не была решающей — Илья Самсонов точно был не хуже Сергея Бобровского в серии.

Однако время «Вашингтона» ушло. Даже если бы удалось удержать тот самый четвертый матч и дожать «Флориду», дальше играть с «Тампой» и «Торонто». Потом еще с какой-то крутой восточной командой. В финале — очень вероятно «Колорадо».

14&nbsp;мая. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4 ОТ. Илья Самсонов. Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф

У «Кэпс» глобально в плей-офф не было шанса не из-за того, что Питер Лавиолетт не выжимает максимум из команды. И не из-за плохой игры Александра Овечкина в обороне. И не из-за чего-то еще. И тренер, и капитан, и другие были в порядке.

Да, Ови забил лишь однажды, но в большинстве «Вашингтон» смог лучше задействовать Ти Джея Оши — на коротком этапе из шести игр это нормально. Два прекрасных паса Евгению Кузнецову от Овечкина — один после отбора, другой очень изящный — были ничуть не менее важны, чем голы.

Увы, «Вашингтон» банально слабее большинства конкурентов по плей-офф. Его мощь — в прошлом. Еще и оставленные без самого молодого и энергичного из ведущих хоккеистов, Тома Уилсона, получившего травму в первом же матче, «Кэпс» превратились в антипод жаждущих чемпионства и дальних стадий плей-офф команд вроде «Флориды», «Торонто» или «Каролины».

Опыт «Кэпиталз» смог максимально усложнить «Пантерз» ситуацию. Иногда у фаворита не получилось ничего настолько, что было невозможно поверить, что эта команда забила в регулярке 340 (!) голов — больше четырех в среднем за матч с запасом. Но довольно монотонная, без крупных отрезков преимущества игра «Флориды» все-таки не могла развалиться совсем.

Не лучшую серию провел второй бомбардир регулярки Джонатан Юбердо — но в отличие от «Вашингтона», который в дедлайн возвращал назад уже мало на что годного Маркуса Юханссона, соперник усилялся Клодом Жиру, и тот закрыл проблему результативности другого лидера. А уж среди форвардов второго ряда у «Флориды» мог выстрелить кто угодно — Райнхарт, Беннетт, Марчмент, Лунделл, Дюклер. В итоге всех шокировал Картер Верхэге с 6+6 за шесть матчей. У «Вашингтона» и близко не было столь глубокого нападения.

В ближайшие сезоны «Кэпс», увы, ждет судьба постепенно угасающей топ-команды. Пробиться в плей-офф с учетом, что Овечкин и другие ветераны держат хороший уровень, и бардака у многих аутсайдеров Востока, реально, зацепить ситуативно один раунд — тоже. Но не больше. А большая перестройка, пока играют Овечкин, Бэкстрем, Оши, невозможна. Развалится ли «Вашингтон» в один момент, когда это «пока» закончится — зависит от менеджмента клуба. Но до этого придется подождать еще несколько сезонов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
0 - 0
3 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
3 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 3
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 3
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
0 - 0
3 - 3
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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И О
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 6 12
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 6 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 6 11
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 6 7
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 6 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 6 1.52
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
Джордан Биннингтон

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Сент-Луис

 3 1.67
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