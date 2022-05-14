Овечкина не за что ругать после вылета «Вашингтона». Столичный топ-клуб угасает, и это нормально

«Флорида» и другие новые фавориты просто сильнее.

Почти каждый вылет «Вашингтона» из плей-офф за последние полтора десятка лет, как «Кэпиталз» стали контендером, сопровождался явными упущенными возможностями или очевидными провалами. «Кэпс» то проигрывали явным аутсайдерам, то психологически отрубались в решающих матчах, то уступали тактически.

Сейчас, с учетом трех подряд волевых побед «Флориды» и такого близкого 3-1 после четвертого матча серии, вылет тоже нельзя не назвать обидным. Однако в этот раз и близко нет ощущения, что «Вашингтон» сделал что-то не так. Наоборот, все делал «так» и даже больше.

0 голов «Флориды» в большинстве в 18 попытках — пятой команды по этому показателю в регулярке! 7 шайб самого «Вашингтона» в 25 случаях розыгрыша лишнего — и это при слабом 23-м месте «Кэпс» в сезоне. Проблема с вратарями в итоге тоже не была решающей — Илья Самсонов точно был не хуже Сергея Бобровского в серии.

Однако время «Вашингтона» ушло. Даже если бы удалось удержать тот самый четвертый матч и дожать «Флориду», дальше играть с «Тампой» и «Торонто». Потом еще с какой-то крутой восточной командой. В финале — очень вероятно «Колорадо».

У «Кэпс» глобально в плей-офф не было шанса не из-за того, что Питер Лавиолетт не выжимает максимум из команды. И не из-за плохой игры Александра Овечкина в обороне. И не из-за чего-то еще. И тренер, и капитан, и другие были в порядке.

Да, Ови забил лишь однажды, но в большинстве «Вашингтон» смог лучше задействовать Ти Джея Оши — на коротком этапе из шести игр это нормально. Два прекрасных паса Евгению Кузнецову от Овечкина — один после отбора, другой очень изящный — были ничуть не менее важны, чем голы.

Увы, «Вашингтон» банально слабее большинства конкурентов по плей-офф. Его мощь — в прошлом. Еще и оставленные без самого молодого и энергичного из ведущих хоккеистов, Тома Уилсона, получившего травму в первом же матче, «Кэпс» превратились в антипод жаждущих чемпионства и дальних стадий плей-офф команд вроде «Флориды», «Торонто» или «Каролины».

Опыт «Кэпиталз» смог максимально усложнить «Пантерз» ситуацию. Иногда у фаворита не получилось ничего настолько, что было невозможно поверить, что эта команда забила в регулярке 340 (!) голов — больше четырех в среднем за матч с запасом. Но довольно монотонная, без крупных отрезков преимущества игра «Флориды» все-таки не могла развалиться совсем.

Не лучшую серию провел второй бомбардир регулярки Джонатан Юбердо — но в отличие от «Вашингтона», который в дедлайн возвращал назад уже мало на что годного Маркуса Юханссона, соперник усилялся Клодом Жиру, и тот закрыл проблему результативности другого лидера. А уж среди форвардов второго ряда у «Флориды» мог выстрелить кто угодно — Райнхарт, Беннетт, Марчмент, Лунделл, Дюклер. В итоге всех шокировал Картер Верхэге с 6+6 за шесть матчей. У «Вашингтона» и близко не было столь глубокого нападения.

В ближайшие сезоны «Кэпс», увы, ждет судьба постепенно угасающей топ-команды. Пробиться в плей-офф с учетом, что Овечкин и другие ветераны держат хороший уровень, и бардака у многих аутсайдеров Востока, реально, зацепить ситуативно один раунд — тоже. Но не больше. А большая перестройка, пока играют Овечкин, Бэкстрем, Оши, невозможна. Развалится ли «Вашингтон» в один момент, когда это «пока» закончится — зависит от менеджмента клуба. Но до этого придется подождать еще несколько сезонов.