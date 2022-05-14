Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что команда не выиграла ни одну серию в плей-офф после того, как стала победителем Кубка Стэнли в 2018 году.

«Какая-то поганая ситуация», — сказал Овечкин журналистке Саманте Пэлл.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли. После этого, «Кэпиталз» четыре раза подряд проигрывали в первых раундах плей-офф.

В текущем сезоне «Вашингтон» уступил «Флориде» в семи матчах и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.