Кучеров должен переключить себя в режим плей-офф. От его игры «Тампа» зависит намного больше, чем раньше
А вы говорите, хит Тарасенко на Кучерове. Посмотрите, как Лафренье — никакой не силовик, а первый номер драфта-2020 — встретил в чужой зоне у борта Иорио, сразу после чего Панарин забил второй гол «Рейнджерс» в уверенно выигранном первом матче серии с «Вашингтоном». И это тоже никто не собирался свистеть.
Это плей-офф, детка. И к этому надо быть готовым. Иначе в Кубке Стэнли делать нечего.
А Кучерову, естественно, требуется какое-то время, чтобы переключиться с битья рекордов в регулярке на тяжелейшую и жестокую работу в плей-офф, где за ценой никто не стоит. «Флорида» — не только мастеровитая, но и габаритная, жесткая команда, где прекрасно понимают, что остановить Никиту — главное в успехе в серии. В остальном «Пантерз» сейчас и так сильнее и сбалансированнее.
Тем не менее хочется, чтобы Кучеров нашел выход из такой ситуации. А великолепный голевой пас Стэмкосу за несколько секунд до конца, ставший первым для Никиты очком в этой серии, — намек на то, что процесс пошел. Притом что в целом стартовый матч Битвы за Флориду получился для него неудачным.
Вижу, кое-кто из читателей не понял мою мысль о необходимости переключения Кучерова с личных подвигов регулярного чемпионата на суровую реальность плей-офф. Мол, как так, Никита же дважды выигрывал Кубок Стэнли и в обоих этих сезонах становился его лучшим бомбардиром — ему ли не знать, что такое плей-офф и как на него переключаться?
А давайте-ка вспомним для иллюстрации того, что я имею в виду, как сложился для Кучерова Кубок Стэнли после прошлого «Арт Росса» со 128 очками в 2019 году. Сложился он так — суперфаворит (в отличие от нынешней ситуации) «Тампа», побившая все рекорды в регулярном чемпионате, отлетела 0-4 в серии с «Коламбусом», Никита ограничился двумя передачами, а в концовке второго матча серии схватил удаление до конца игры и дисквалификацию на третью за грубый фол на защитнике «Блю Джэкетс» Нутивааре.
Но что произошло дальше? В следующем сезоне Кучеров, сытый регуляркой, зато голодный до Кубка Стэнли, был полностью сконцентрирован на последнем, набрал скромные для себя 85 очков, зато потом выдал сумасшедший плей-офф. При этом проводил его с травмой, после чего последовала операция и полностью пропущенная следующая регулярка, когда «Тампа» воспользовалась ситуацией и дырой в правилах НХЛ, поместив Никиту в долгосрочный список травмированных и выведя его зарплату за потолок. К плей-офф он вернулся, и снова Кучеров стал лучшим бомбардиром, а «Тампа» взяла еще один трофей.
А сегодня все это выглядит скорее как ситуация 2019 года. Тем более что «Лайтнинг» далек от себя того образца, и Куч персонально сейчас значит для «Молнии» намного больше — очень возможно, что без него и плей-офф никакого не было бы. Нижние звенья — ужас-ужас, намного хуже все стало в защите (и по кадрам, и по игре), Василевский после операции только обретает себя привычного.
Гонка за «Арт Россом» и за сотой голевой передачей не могла не отнять у Никиты много сил и эмоций. Одна его реакция на пас N 100, редчайшая улыбка и все такое прочее говорят, насколько это для него было важно. И для любого было бы так. Когда сезон пошел подобным образом, никто не рассудит: нет, мол, надо себя притормозить и сосредоточиться на плей-офф. Это жизнь, она идет естественным путем. Куч втравился в эту гонку на невообразимом уровне и вышел из нее победителем.
Хватит ли у него при этом тех же сил и эмоций, чтобы сыграть в плей-офф на уровне 2020 и 2021 года — не уверен. И бить его будут (уже начали), но в те годы это его остановить не могло, и силовые, подобные этому от Тарасенко, тогда вообще не обсуждались.
И главное тут даже в другом — «Тампа» сейчас иная. От Кучерова в нынешней зависит почти всё, а у серьезного претендента на Кубок так быть не должно. Когда все или почти все яйца сложены в одну корзину, вы понимаете, что с этой корзиной можно сделать. Поэтому на хиты против Никиты, на методы его опеки и контроля обращают так много внимания.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
|1 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 3
|23.04
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|5 : 3
|23.04
|04:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 4
|23.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|7 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|82
|145
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|83
|142
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|83
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41