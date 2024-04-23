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Сегодня, 14:30

Кучеров должен переключить себя в режим плей-офф. От его игры «Тампа» зависит намного больше, чем раньше

«Тампа-Бэй» проведет второй матч с «Флоридой» в ночь на 24 апреля
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Энтони Дюклер, Никита Кучеров и Брэйден Поинт.
Фото USA Today Sports
Два Кубка Стэнли — огромный опыт, но «Лайтнинг» с тех пор сильно изменились.

А вы говорите, хит Тарасенко на Кучерове. Посмотрите, как Лафренье — никакой не силовик, а первый номер драфта-2020 — встретил в чужой зоне у борта Иорио, сразу после чего Панарин забил второй гол «Рейнджерс» в уверенно выигранном первом матче серии с «Вашингтоном». И это тоже никто не собирался свистеть.

Это плей-офф, детка. И к этому надо быть готовым. Иначе в Кубке Стэнли делать нечего.

Хоккеисты &laquo;Флориды&raquo; после победы в&nbsp;первом матче против &laquo;Тампы&raquo;. «Флорида» сдержала Кучерова. Это ключ к успеху в серии

А Кучерову, естественно, требуется какое-то время, чтобы переключиться с битья рекордов в регулярке на тяжелейшую и жестокую работу в плей-офф, где за ценой никто не стоит. «Флорида» — не только мастеровитая, но и габаритная, жесткая команда, где прекрасно понимают, что остановить Никиту — главное в успехе в серии. В остальном «Пантерз» сейчас и так сильнее и сбалансированнее.

Тем не менее хочется, чтобы Кучеров нашел выход из такой ситуации. А великолепный голевой пас Стэмкосу за несколько секунд до конца, ставший первым для Никиты очком в этой серии, — намек на то, что процесс пошел. Притом что в целом стартовый матч Битвы за Флориду получился для него неудачным.

Фото USA Today Sports

Вижу, кое-кто из читателей не понял мою мысль о необходимости переключения Кучерова с личных подвигов регулярного чемпионата на суровую реальность плей-офф. Мол, как так, Никита же дважды выигрывал Кубок Стэнли и в обоих этих сезонах становился его лучшим бомбардиром — ему ли не знать, что такое плей-офф и как на него переключаться?

А давайте-ка вспомним для иллюстрации того, что я имею в виду, как сложился для Кучерова Кубок Стэнли после прошлого «Арт Росса» со 128 очками в 2019 году. Сложился он так — суперфаворит (в отличие от нынешней ситуации) «Тампа», побившая все рекорды в регулярном чемпионате, отлетела 0-4 в серии с «Коламбусом», Никита ограничился двумя передачами, а в концовке второго матча серии схватил удаление до конца игры и дисквалификацию на третью за грубый фол на защитнике «Блю Джэкетс» Нутивааре.

Никита Кучеров&nbsp;&mdash; претендент на &laquo;Харт Трофи&raquo;. Кучеров — и есть «Тампа». Возьмет ли он еще один престижный индивидуальный приз?

Но что произошло дальше? В следующем сезоне Кучеров, сытый регуляркой, зато голодный до Кубка Стэнли, был полностью сконцентрирован на последнем, набрал скромные для себя 85 очков, зато потом выдал сумасшедший плей-офф. При этом проводил его с травмой, после чего последовала операция и полностью пропущенная следующая регулярка, когда «Тампа» воспользовалась ситуацией и дырой в правилах НХЛ, поместив Никиту в долгосрочный список травмированных и выведя его зарплату за потолок. К плей-офф он вернулся, и снова Кучеров стал лучшим бомбардиром, а «Тампа» взяла еще один трофей.

А сегодня все это выглядит скорее как ситуация 2019 года. Тем более что «Лайтнинг» далек от себя того образца, и Куч персонально сейчас значит для «Молнии» намного больше — очень возможно, что без него и плей-офф никакого не было бы. Нижние звенья — ужас-ужас, намного хуже все стало в защите (и по кадрам, и по игре), Василевский после операции только обретает себя привычного.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Гонка за «Арт Россом» и за сотой голевой передачей не могла не отнять у Никиты много сил и эмоций. Одна его реакция на пас N 100, редчайшая улыбка и все такое прочее говорят, насколько это для него было важно. И для любого было бы так. Когда сезон пошел подобным образом, никто не рассудит: нет, мол, надо себя притормозить и сосредоточиться на плей-офф. Это жизнь, она идет естественным путем. Куч втравился в эту гонку на невообразимом уровне и вышел из нее победителем.

Хватит ли у него при этом тех же сил и эмоций, чтобы сыграть в плей-офф на уровне 2020 и 2021 года — не уверен. И бить его будут (уже начали), но в те годы это его остановить не могло, и силовые, подобные этому от Тарасенко, тогда вообще не обсуждались.

Сергей Бобровский, Александр Овечкин и&nbsp;Андрей Василевский. Овечкин против Панарина, Бобровский против Кучерова с Василевским. Разбор пар Кубка Стэнли

И главное тут даже в другом — «Тампа» сейчас иная. От Кучерова в нынешней зависит почти всё, а у серьезного претендента на Кубок так быть не должно. Когда все или почти все яйца сложены в одну корзину, вы понимаете, что с этой корзиной можно сделать. Поэтому на хиты против Никиты, на методы его опеки и контроля обращают так много внимания.

Никита Кучеров
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
1 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
1 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
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0 - 0
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0 - 0
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Бостон – Торонто
 2 : 3
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Каролина – Айлендерс
5 : 3
23.04 04:30
Даллас – Вегас
 3 : 4
23.04 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 7 : 4
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 82 145
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 83 142
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 137
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 83 70
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 81 59
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 83 58
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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