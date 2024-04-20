Овечкин против Панарина, Бобровский против Кучерова с Василевским. Разбор пар Кубка Стэнли

Прогнозы «СЭ» на первый раунд плей-офф НХЛ.

Восточная конференция

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

Прогноз «СЭ»: 4-1

В главной российской паре первого раунда сенсаций не ожидается. «Рейнджерс» получили комфортного соперника, который оставил много сил в концовке регулярки, когда бился за уайлд кард. Молодой тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери показал, что умеет выжимать из среднего состава максимум, но запаса прочности «Кэпиталз» не хватит, чтобы дать бой ньюйоркцам. Верить «Столичным» стоит только в чудеса от вратаря Чарли Линдгрена. Голкипер может в одиночку выиграть один матч, максимум — два, но не более.

Атака «Рейнджерс» значительно разнообразнее, опасность исходит от трех звеньев. «Вашингтон» подобной вариативностью похвастаться не может, а такой соперник гораздо проще для разбора. «Рейнджерс» оконфузились год назад в первом раунде с «Нью-Джерси» и сейчас явно не намерены повторять неприятный сценарий. Команде Питера Лавиолетта по силам закончить серию в пяти матчах. Тем более главная звезда Бродвея Артемий Панарин подходит к плей-офф в прекрасной форме. Нападающего такого уровня в нынешнем «Вашингтоне», к сожалению, нет. Это еще одна причина, почему первый раунд для «Кэпиталз» может закончиться быстро.

«Флорида» — «Тампа»

Прогноз «СЭ»: 4-2

Нынешняя «Флорида», отдавшая Президентский кубок из-за отвратительной второй половины марта, — один из главных претендентов на Кубок Стэнли. Сейчас у команды Пола Морриса есть все для первого чемпионства в истории: сильный вратарь, мощный топ-6, ставший еще сильнее с приобретением Владимира Тарасенко, приличный набор ролевиков, а главное — одна из лучших оборон лиги. Именно «Пантерз» наряду с «Виннипегом» пропустили меньше всех шайб в регулярке (198).

Однако в первом раунде их ждет привычное жаркое дерби штата с «Тампой» и противостояние с одной из лучших атак лиги. А еще — гениальный Никита Кучеров. Козыри «Лайтнинг» понятны — это первое звено, усилившееся на дедлайне Энтони Дюклером, и убойное большинство (28,6%, 1-е место в регулярке). Но пока непонятно, как хлипкая нынче линейка защитников «Молний» будет выживать против скоростного нападения «Пантер», привыкших атаковать с ходу. Особенно если былой кураж не вернет Андрей Василевский, который проводит абсолютно худший сезон в карьере.

«Каролина» — «Айлендерс»

Прогноз «СЭ»: 4-1

От «Айлендерс» при Лу Ламорелло больших чудес уже никто не ждет. Свой шанс взять кубок ныне одна из самых возрастных команд НХЛ упустила пару лет назад, когда дважды подряд остановилась в шаге от финала. Время Андреса Ли, Брока Нельсона, Кайла Пальмьери, Жана Габриэля Пажо, Кейси Сизикаса и Кэла Клатербака уходит. На сто процентов команда апологета скучных откатов Патрика Руа будет делать ставку на контратаки, бетонные построения в своей зоне и игру русского вратарского тандема Сорокин — Варламов.

Только в соперниках у «Островитян» будет контендер, играющий более чем в рабочий хоккей с упором на быстрое прохождение средней зоны, пахоту, огромное количество бросков из любых позиций и выигранных единоборств. Взломать плотность ньюйоркцев перед их воротами «Каролине» точно по силам. Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор со своим премиальным набором мастеров всегда был готов пожертвовать лоском и яркостью в угоду результату, и эта весна вряд ли станет исключением. Этот сезон последний по действующему трехлетнему контракту канадского коуча. Так что отсутствие заветной «чашки» амбициозный миллиардер и владелец «Ураганов» Том Дандон с огромной вероятностью ему не простит.

Илья Сорокин. Фото USA Today Sports

«Бостон» — «Торонто»

Прогноз «СЭ»: 2-4

Многолетнюю боль и тревожное ожидание болельщиков «Торонто» легко понять. Их любимая команда снова (в четвертый раз за последние 11 лет) попала на «Бостон». О поражении «Мэйпл Лифс» в 2013-м будут вспоминать еще очень долго. Они в седьмом матче серии стартового раунда в гостях вели у «Брюинз» со счетом 4:1 и умудрились проиграть (4:5 ОТ).

Однако нынешний «Бостон», несмотря на второй подряд яркий регулярный чемпионат, — соперник с очевидными слабостями. Оставляет желать лучшего на фоне «Торонто» центральная линия, где больше нет Патриса Бержерона и Давида Крейчи. Вратарская линия у «Мишек» вроде бы сильнее, что подтверждает статистика. Год назад она никак не помогла выигравшему «Везина Трофи» Линусу Улльмарку. Тогда как не самый стабильный Илья Самсонов остановил «Тампу». Его команде не хватает баланса, у нее явный перекос в сторону атаки, несмотря на все попытки тренерского штаба изменить положение дел. Именно от российского голкипера «Торонто» во многом будет зависеть исход серии. Свои голы «Мэйпл Лифс» забьет.

Фото USA Today Sports

Западная конференция

«Даллас» — «Вегас»

Прогноз «СЭ»: 4-3

«Старз» выдали очень мощный регулярный чемпионат, выиграв 12 из 14 последних матчей, и стали первыми в Западной конференции. «Даллас» едва ли остался доволен этим, поскольку уже в стартовой серии встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли. Год назад «Вегас» убрал с пути своего нынешнего соперника в финале «Запада» (4-2), однако сейчас чемпион смотрится неоднозначно. Возвращение — какая неожиданность! — нескольких травмированных, включая нападающего Марка Стоуна, аккурат к старту плей-офф никого не удивляет.

Пока «Золотым Рыцарям», если судить по финальной части регулярки, не хватает цельности, злости и куража. Стоит быстро вкатиться в серию — это все сразу появится. Опыт, мастерство и очень солидная линия обороны никуда не делись.

«Даллас», несмотря на эти факторы, можно было бы назвать фаворитом. Вот только смущает состояние вратаря Джейка Эттинджера. Он сдал и на фоне остальной команды сейчас выглядит слабым звеном. Это дает хороший шанс «Вегасу».

Хоккеисты «Далласа» сыграют против «Вегаса». Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Прогноз «СЭ»: 4-2

Команды встретятся в первом раунде третий год подряд. «Нефтяникам» каждый раз приходилось непросто против соперника, ставящего ловушки в средней зоне, но мастерство их звезд Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля оказывалось ключевым фактором. Главные действующие лица «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, Дрю Даути и Кэм Тэлбот свой пик в карьере прошли, хотя они по-прежнему сильны.

Для того чтобы справиться с «Ойлерз», необходимо прыгать выше головы всем без исключения. Сейчас «Эдмонтон» выглядит более основательной и классной командой, чем год или два назад. Помимо яркой атаки, которая никуда не могла деться, теперь есть баланс во всех линиях и прогрессирующий на глазах вратарь Стюарт Скиннер. Возможно, этого будет маловато для завоевания титула. Однако для прохода «Лос-Анджелеса» должно хватить. Фавориту лишь надо сыграть в свою силу — тогда больших проблем не возникнет.

«Виннипег» — «Колорадо»

Прогноз «СЭ»: 3-4

От самой огненной пары первого раунда на «Западе» хочется увидеть закрученный сюжет и вытекающие семь матчей. Эта серия несет еще и столкновение стилей: прагматичный «Виннипег» против лихого и куражного «Колорадо» с неудержимым Нэйтаном Маккинноном. Кубковый опыт говорит в пользу «Эвеланш», но и у «Джетс» хватает козырей. Взять того же вратаря Коннора Хеллибака, который входит в лидеры регулярного чемпионата по статистике и будет главным претендентом на «Везина Трофи». От «Джетс» нечасто видим обилие голов, зато с обороной у команды Рика Боунесса полный порядок.

«Виннипег» лучше провел концовку регулярки и к плей-офф подходит с восемью победами подряд. «Колорадо», напротив, так и не стабилизировало игру перед Кубком Стэнли. Впрочем, для «Эвеланш» это не должно стать большой проблемой. Костяк этой команды два года назад выигрывал Кубок Стэнли — осталось только главному тренеру Джареду Беднару переключить игроков на режим плей-офф. Именно кубковый опыт «Колорадо» должен стать определяющим фактором, если серия затянется. Против богатого на таланты нападения «Лавин» «Виннипегу» придется раскрываться и подстраиваться к скорости соперника. Этим также должны пользоваться «Эвс», которых видим фаворитами первого раунда.

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

«Ванкувер» — «Нэшвилл»

Прогноз «СЭ»: 4-3

Как бы многие ни относились скептически к прошлогоднему назначению Рика Токкета в «Ванкувер», канадец в короткий срок сумел сделать из просто талантливой команды классный механизм, который не только играет на голом мастерстве, но и убивает соперника постоянным движением и давлением. О чем говорить, если он сумел сделать прессинг-машину даже из светлоголового плеймекера Элиаса Петтерссона? Сейчас его «Кэнакс» производят впечатление одной из самых сбалансированных команд лиги, немногочисленные минусы которой маскирует в рамке куражный Тэтчер Демко.

«Нэшвилл» же залез в плей-офф в сезоне, в котором его мало кто ожидал там увидеть, благодаря опытнейшему костяку из Романа Йоси, Райана Макдоны, Густава Нюквиста, Филипа Форсберга, Колтона Сиссонса и Райана О'Райлли. И нынешние «Предаторз» вполне могут сотворить еще одну сенсацию, выбив из плей-офф выше «сеяного» соперника, который не обстрелян большим количеством кубковых матчей.