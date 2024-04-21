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Сегодня, 09:30

Кучеров — и есть «Тампа». Возьмет ли он еще один престижный индивидуальный приз?

Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров — претендент на «Харт Трофи».
Фото USA Today Sports
Никита поборется за «Харт Трофи».

Нынешняя «Тампа» уже не производит впечатления машины, коей команда была пару-тройку лет назад. Обещанного «Тампагеддона» во Флориде усилиями Жюльена Брисбуа пока не случилось. Однако после двух кубков подряд состав «Молний» изрядно похудел, не сумев выдержать возросшие запросы некоторых чемпионов, отправившихся зарабатывать деньги на безбедную старость в клубы попроще.

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От некогда монструозного топ-9 в атаке осталось полтора звена. Привычная глубина в защите исчезла. Скаутский отдел после повышения Эла Мюррея до ассистента генерального менеджера резко перестал превращать неочевидные пики в платину. А за спиной привычных звезд нынче не Палат, Гурд, Киллорн, Джонсон, Рутта и Коулмэн, а неочевидные парни на крошечных контрактах вроде Эйссимонта, Рэддиша, Пербикса, Жанно и Гленденинга. Теперь все чаще Брисбуа приходится затыкать дыры в составе вчерашними ахаэловцами и списанными ролевиками, живя по принципу «время затянуть потуже пояса».

Проблемы с составом неизбежно заставили Джона Купера перераспределять игровое время в сторону лидеров. В нынешнем сезоне средний айстайм Кучерова (21.4), Пойнта (20) и Хедмана (24.4) увеличился по сравнению с прошлым сезоном. Если у второго он подрос несущественно, то у первого вырос больше чем на полторы минуты. И этим бонусом Никита воспользовался так продуктивно, что оторвался от своего канадского друга на 54 балла в бомбардирском списке команды — больший гандикап среди россиян относительно преследователя в клубной гонке имел лишь Павел Буре, оторвавшийся от Виктора Козлова в сезоне-2000/01 на 55 результативных баллов.

Хоккеист Никита Кучеров и его партнеры по «Тампе»
Никита Кучеров с партнерами по «Тампе».
Фото USA Today Sports

Рекордные для хоккеистов из России 128 очков позволили 86-му номеру «Тампы» пять лет назад попутно зацепить «Харт Трофи» и стать самым ценным игроком регулярки. При этом великолепный сезон вместе с ним выдали Пойнт со Стэмкосом, недотянувшие совсем чуть-чуть до сотни. Тогда Кучерова нельзя было назвать единоличным олицетворением клуба из Флориды. Логично было бы предположить, что сейчас звание MVP тем более должно отойти воспитаннику Геннадия Курдина.

Только результаты предварительного голосования членов Ассоциации журналистов НХЛ говорят об обратном — по последним оценкам, россиянин уступает канадцу 6 очков (69 против 63). Объяснить их, учитывая разницу в начинке нынешних «Тампы» и «Колорадо», сложно. Кажется, именно сейчас Кучеров — и есть безальтернативное сердце команды Купера, которое не позволило ей выпасть за пределы зоны плей-офф. Вырви его — весь организм мгновенно погибнет.

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Как бы Никита не избегал прессу, он заполняет собой почти все информационное пространство «Лайнтинг». На Матче Звезд в Торонто ему достаточно было лениво прокатиться посреди снарядов одного из конкурсов, чтобы стать самым обсуждаемым игроком звездного уик-энда. Даже если вынести за скобки сумасшедшие цифры минувшей регулярки, то на протяжении последних нескольких лет 90% внимания журналистов стягивал на себя именно молчаливый россиянин.

И объяснить это просто. Стивен Стэмкос, которого в последние три года обходят стороной серьезные травмы, по-прежнему исправно эксплуатирует свой великолепный бросок, но былого вау-эффекта капитан «Молний» уже не производит. Брэйден Пойнт стабильно роскошен и эффективен в завершении, но все понимают, что он отчасти зависит от главного плеймейкера в истории клуба. Виктор Хедман в свои 33 года хорош, как элитный коньяк, и свои позиции не сдает, но на фоне ворвавшихся в НХЛ Кэйла Макара и Куинна Хьюза уже не кажется атакующей машиной. А главное — все они не способны включать «режим волшебника» так же часто, как это делает Кучеров, от которого ты всегда ждешь немного магии в прямом эфире.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
1. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
2. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
0 - 0
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
1. Даллас - Вегас
0 - 0
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
1. Виннипег - Колорадо
0 - 0
2. Виннипег - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
2. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 0
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
0 - 0
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
1 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
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21.04 00:05
Каролина – Айлендерс
3 : 1
21.04 03:00
Бостон – Торонто
 5 : 1
21.04 19:30
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
21.04 22:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 81 144
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 82 140
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 82 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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