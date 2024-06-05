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«Отдали все, но можно было сыграть лучше»: Шестеркин и Панарин после вылета из Кубка Стэнли

«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Артемий Панарин (№10) и Игорь Шестеркин (№31) после поражения «Рейнджерс» в финале Восточной конференции.
Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин после победного гола Владимира Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Артемий Панарин после позднего гола в матче с «Флоридой».
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» во второй раз за три года остановились в финале Восточной конференции.

Команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина уступила «Флориде» в шести матчах, серия закончилась в Санрайзе в ночь с 1 на 2 июня — 1:2 и 2-4. «Пантерз» второй год подряд сыграют в финале и попробуют завоевать первый в истории Кубок Стэнли. Чемпионская засуха ньюйоркцев длится с 1994 года — с дебютного сезона флоридского клуба.

«Шестеркин был великолепен»

В 2022 году кубковые успехи «Рейнджерс» воспринимались как прорыв. Теперь команда в первом сезоне с тренером Питером Лавиолеттом выглядела одним из фаворитов и не встала в ряд со многими другими победителями регулярных чемпионатов этого века с вылетами в первом или втором раундах. Ньюйоркцы выбили «Вашингтон» и «Каролину», но не нашли достаточное число аргументов против «Флориды» при всей близости каждого из матчей. Они вели 2-1 после двух побед в овертаймах, дальше флоридцы забрали оставшиеся игры.

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Ведущие звенья «Рейнджерс» не переиграли оппонентов из «Пантерз», другие — не вытянули команду. Винсент Трочек, Алексис Лафреньер и Барклай Гудро феерили в первой половине серии. Мика Зибанежад и Крис Крайдер фактически растворились в этом противостоянии. И Артемий Панарин — тоже, по крайней мере — на фоне ожиданий. Лучший бомбардир ньюйоркцев в регулярке до шестого матча против своего большого друга Сергея Бобровского набрал всего три очка за счет передач (два — в одной встрече), а затем слишком поздно прервал серию из восьми игр без голов.

«Я бы сказал, что у нас хорошая команда, которая отдала все. Эти игры были очень тяжелыми», — заметил Панарин.

Игорь Шестеркин после победного гола Владимира Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Игорь Шестеркин провел плей-офф на высочайшем уровне и держал свою команду в игре при перевесе соперника по броскам. Главный тренер «Флориды» заметил, что не видел столь выдающейся надежности голкипера в отдельной серии с 2002 года, когда возглавлял «Каролину». Тогда в полуфинале Восточной конференции команда Мориса в шести матчах прошла «Монреаль» с самым ценным игроком и лучшим вратарем сезона Жозе Теодором.

«Он выиграл «Харт Трофи» в том году, у нас был похожий опыт до последней игры, когда его просто выключило. Мы выходили на одного [Шестеркина] как минимум четыре раза за матч и даже шесть в одной игре, но ничего не добились. Он был великолепен в этой серии», — сказал Морис.

Крайдер о вратаре своей команды заметил: «Конечно, нам повезло, что у нас долгое время был Хенрик [Лундвкист], а теперь [Шестеркин] дает нам шанс каждый вечер. Он наш лучший игрок с тех пор, как надел свитер «Рейнджерс». Мы бы точно не были бы здесь без него».

Похожие слова о невероятной игре Игоря в серии и сезоне, шансе для команды в каждом матче и всем плей-офф произнесли другие игроки ньюйоркцев — капитан Джейкоб Труба, Зибанежад и Гудро, а также тренер — Лавиолетт.

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Шестеркин не скрывал разочарования на скамейке после шестого матча финала «Востока», расстроенного вратаря пытался успокоить Трочек и другие одноклубники. Панарин и остальные отрешенно смотрели на забросанный флоридскими «крысами» лед. Во время рукопожатия команд Морис нашел слова для голкипера ньюйоркцев, а Игорь и Артемий — для соперников и своих соотечественников Бобровского и Владимира Тарасенко, а также Дмитрия Куликова.

«Извините, не говорю на английском»

Хоккеисты «Рейнджерс» подвели итоги сезона на встрече с журналистами в Нью-Йорке через три дня после вылета из Кубка Стэнли. При сильном разочаровании после поражения Шестеркин и его партнеры все же пытались найти повод для позитива.

Панарин закончил девятый сезон в НХЛ и свой пятый в «Рейнджерс». Артемий впервые в карьере выбрался за сотню очков в регулярном чемпионате и улучшил свой снайперский рекорд — 120 очков, 49 голов и 71 передача в 82 матчах. В плей-офф от лучшего бомбардира ньюйоркцев снова ждали большего. Россиянин эффектно включался в сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной» (по две победные шайбы и участие в других результативных комбинациях), но после сумасшедшего завершения в овертайме третьего матча с «Каролиной» ушел в голевую засуху до развязки серии с «Флоридой». Итоговая статистика форварда в этом Кубке Стэнли — 15 (5+10) очков в 16 играх.

«В этом году я мог чувствовать поддержку и за пределами хоккея. Для тех болельщиков, кто смотрит: за 5 лет здесь никогда не ощущал того же, что все ждали от нас в этом году. Я чувствовал, что весь хоккейный мир хочет, чтобы мы победили. Каждую серию против «Вашингтона», «Каролины», «Флориды» — ребята, которые работают на арене, были фанатами «Рейнджерс», они говорили мне постоянно «Давай, вперед!» И я был так горд этим, потому что играл и в других организациях. Конечно, я не смог сделать их счастливыми в этом году. Но спасибо вам», — сказал Панарин.

Артемий Панарин после позднего гола в матче с «Флоридой».
Фото USA Today Sports

Шестеркин поднял свою игру на высочайший уровень после не самой ровной регулярки. Игорь провел плей-офф без замен, за 16 матчей до его ворот долетели 524 броска (в 13 играх соперники перебросали «синерубашечников»). Процент спасений — 92,6, среднее число пропущенных голов — 2,34. И главное впечатление: из матча в матч вратарь оставлял свою команду в игре с шансом на победу. Сейчас в Северной Америке ждут, что летом на переговорах по новому контракту россиянин сможет получить зарплату в 12 миллионов долларов в год — и это станет рекордом для голкиперов лиги.

«Я реально наслаждался этим плей-офф, но все еще считаю, что можно было сыграть лучше. Конечно, порой пропускал легкие голы, так что буду работать над собой. Вернусь сильнее в следующем сезоне», — сказал Шестеркин.

Вратарь при этом скромно отреагировал на вопрос, что он чувствует после слов всех партнеров «Игорь — лучший вратарь в мире»: «Нет, это немного неправда. У нас есть потрясающие игроки передо мной, они делают отличную работу. Каждый, кто играет в обороне или атаке, блокирует броски. И мне просто нужно быть немного лучше [того уровня], как обычно играю. Я знаю, что мы можем забить. И знаю, что если допущу ошибку, то кто-то сделает блок и поможет мне».

Когда речь зашла о переговорах по контракту, Игорь даже не стал дослушивать вопрос и пошутил: «Извините, я не говорю на английском».

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«Рейнджерс» отправляются в отпуск. Финальная серия Кубка Стэнли-2024 «Флорида» — «Эдмонтон» стартует в ночь на 9 июня по московскому времени.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Крис Крайдер
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
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3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
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1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
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4. Эдмонтон - Даллас
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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