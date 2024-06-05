«Отдали все, но можно было сыграть лучше»: Шестеркин и Панарин после вылета из Кубка Стэнли
Команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина уступила «Флориде» в шести матчах, серия закончилась в Санрайзе в ночь с 1 на 2 июня — 1:2 и 2-4. «Пантерз» второй год подряд сыграют в финале и попробуют завоевать первый в истории Кубок Стэнли. Чемпионская засуха ньюйоркцев длится с 1994 года — с дебютного сезона флоридского клуба.
«Шестеркин был великолепен»
В 2022 году кубковые успехи «Рейнджерс» воспринимались как прорыв. Теперь команда в первом сезоне с тренером Питером Лавиолеттом выглядела одним из фаворитов и не встала в ряд со многими другими победителями регулярных чемпионатов этого века с вылетами в первом или втором раундах. Ньюйоркцы выбили «Вашингтон» и «Каролину», но не нашли достаточное число аргументов против «Флориды» при всей близости каждого из матчей. Они вели 2-1 после двух побед в овертаймах, дальше флоридцы забрали оставшиеся игры.
Ведущие звенья «Рейнджерс» не переиграли оппонентов из «Пантерз», другие — не вытянули команду. Винсент Трочек, Алексис Лафреньер и Барклай Гудро феерили в первой половине серии. Мика Зибанежад и Крис Крайдер фактически растворились в этом противостоянии. И Артемий Панарин — тоже, по крайней мере — на фоне ожиданий. Лучший бомбардир ньюйоркцев в регулярке до шестого матча против своего большого друга Сергея Бобровского набрал всего три очка за счет передач (два — в одной встрече), а затем слишком поздно прервал серию из восьми игр без голов.
«Я бы сказал, что у нас хорошая команда, которая отдала все. Эти игры были очень тяжелыми», — заметил Панарин.
Игорь Шестеркин провел плей-офф на высочайшем уровне и держал свою команду в игре при перевесе соперника по броскам. Главный тренер «Флориды» заметил, что не видел столь выдающейся надежности голкипера в отдельной серии с 2002 года, когда возглавлял «Каролину». Тогда в полуфинале Восточной конференции команда Мориса в шести матчах прошла «Монреаль» с самым ценным игроком и лучшим вратарем сезона Жозе Теодором.
«Он выиграл «Харт Трофи» в том году, у нас был похожий опыт до последней игры, когда его просто выключило. Мы выходили на одного [Шестеркина] как минимум четыре раза за матч и даже шесть в одной игре, но ничего не добились. Он был великолепен в этой серии», — сказал Морис.
Крайдер о вратаре своей команды заметил: «Конечно, нам повезло, что у нас долгое время был Хенрик [Лундвкист], а теперь [Шестеркин] дает нам шанс каждый вечер. Он наш лучший игрок с тех пор, как надел свитер «Рейнджерс». Мы бы точно не были бы здесь без него».
Похожие слова о невероятной игре Игоря в серии и сезоне, шансе для команды в каждом матче и всем плей-офф произнесли другие игроки ньюйоркцев — капитан Джейкоб Труба, Зибанежад и Гудро, а также тренер — Лавиолетт.
Шестеркин не скрывал разочарования на скамейке после шестого матча финала «Востока», расстроенного вратаря пытался успокоить Трочек и другие одноклубники. Панарин и остальные отрешенно смотрели на забросанный флоридскими «крысами» лед. Во время рукопожатия команд Морис нашел слова для голкипера ньюйоркцев, а Игорь и Артемий — для соперников и своих соотечественников Бобровского и Владимира Тарасенко, а также Дмитрия Куликова.
«Извините, не говорю на английском»
Хоккеисты «Рейнджерс» подвели итоги сезона на встрече с журналистами в Нью-Йорке через три дня после вылета из Кубка Стэнли. При сильном разочаровании после поражения Шестеркин и его партнеры все же пытались найти повод для позитива.
Панарин закончил девятый сезон в НХЛ и свой пятый в «Рейнджерс». Артемий впервые в карьере выбрался за сотню очков в регулярном чемпионате и улучшил свой снайперский рекорд — 120 очков, 49 голов и 71 передача в 82 матчах. В плей-офф от лучшего бомбардира ньюйоркцев снова ждали большего. Россиянин эффектно включался в сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной» (по две победные шайбы и участие в других результативных комбинациях), но после сумасшедшего завершения в овертайме третьего матча с «Каролиной» ушел в голевую засуху до развязки серии с «Флоридой». Итоговая статистика форварда в этом Кубке Стэнли — 15 (5+10) очков в 16 играх.
«В этом году я мог чувствовать поддержку и за пределами хоккея. Для тех болельщиков, кто смотрит: за 5 лет здесь никогда не ощущал того же, что все ждали от нас в этом году. Я чувствовал, что весь хоккейный мир хочет, чтобы мы победили. Каждую серию против «Вашингтона», «Каролины», «Флориды» — ребята, которые работают на арене, были фанатами «Рейнджерс», они говорили мне постоянно «Давай, вперед!» И я был так горд этим, потому что играл и в других организациях. Конечно, я не смог сделать их счастливыми в этом году. Но спасибо вам», — сказал Панарин.
Шестеркин поднял свою игру на высочайший уровень после не самой ровной регулярки. Игорь провел плей-офф без замен, за 16 матчей до его ворот долетели 524 броска (в 13 играх соперники перебросали «синерубашечников»). Процент спасений — 92,6, среднее число пропущенных голов — 2,34. И главное впечатление: из матча в матч вратарь оставлял свою команду в игре с шансом на победу. Сейчас в Северной Америке ждут, что летом на переговорах по новому контракту россиянин сможет получить зарплату в 12 миллионов долларов в год — и это станет рекордом для голкиперов лиги.
«Я реально наслаждался этим плей-офф, но все еще считаю, что можно было сыграть лучше. Конечно, порой пропускал легкие голы, так что буду работать над собой. Вернусь сильнее в следующем сезоне», — сказал Шестеркин.
Вратарь при этом скромно отреагировал на вопрос, что он чувствует после слов всех партнеров «Игорь — лучший вратарь в мире»: «Нет, это немного неправда. У нас есть потрясающие игроки передо мной, они делают отличную работу. Каждый, кто играет в обороне или атаке, блокирует броски. И мне просто нужно быть немного лучше [того уровня], как обычно играю. Я знаю, что мы можем забить. И знаю, что если допущу ошибку, то кто-то сделает блок и поможет мне».
Когда речь зашла о переговорах по контракту, Игорь даже не стал дослушивать вопрос и пошутил: «Извините, я не говорю на английском».
«Рейнджерс» отправляются в отпуск. Финальная серия Кубка Стэнли-2024 «Флорида» — «Эдмонтон» стартует в ночь на 9 июня по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|9.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -