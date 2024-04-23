Макдэвид творит историю! Он сделал то, чего в НХЛ не было 26 лет
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Голы: Хаймэн — 1 (Макдэвид, Бушар), 6:52 — 1:0. Хенрик — 1 (Хаймэн, Бушар), 9:36 — 2:0. Хаймэн — 2 (Макдэвид, Хенрик), 24:50 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 28:24 — 4:0. Андерсон — 1 (Даути, Арвидссон), 30:56 — 4:1. Кемпе — 1 (Байфилд), 37:56 — 4:2. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 41:08 — 5:2. Хаймэн — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 46:17 — 6:2. Дюбуа — 1 (Кемпе), 56:56 — 6:3. Мур — 1 (Лафферье), 58:49 — 6:4. Фогеле — 1 (п.в.), 59:34 — 7:4.
Вратари: Скиннер — Тэлбот (59:04 — 59:34).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 45 (15+15+15) — 37 (7+17+13).
Наши: — - Гавриков (20.42/0/+1).
23 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» знают друг друга как облупленных, поскольку в первом раунде Кубка Стэнли встречаются уже третий год подряд. Однако ни большой кубковый опыт, ни строгая оборонительная модель, ни все старания не помогли «Лос-Анджелесу» сдержать фаворита. До начала серии много говорилось о том, что «Эдмонтону» нельзя давать шансы в большинстве — иначе он обязательно накажет. Однако в стартовой игре «Нефтяники» в этом компоненте выглядели великолепно, использовав три из четырех попыток.
Но ключевым в матче стал совсем другой фактор, ведь три шайбы хозяева сначала забросили в равных составах. Блестяще проявил себя лидер «Ойлерс» Коннор Макдэвид, которому вовремя дали отдохнуть в концовке регулярного чемпионата, чтобы залечить травму. Канадец отдал пять голевых передач — такого в плей-офф никто не делал аж с 1998 года, когда отличился нападающий «Сент-Луиса» Джефф Куртнолл. В роли пострадавшей стороны 26 лет назад тоже оказался «Лос-Анджелес».
Среди зрителей нижнего яруса на арене «Роджерс Плейс» был замечен Клим Костин. Он после ухода из «Эдмонтона» успел поиграть за «Детройт» и «Сан-Хосе». Но на первый матч «Ойлерс» в Кубке Стэнли он специально прилетел в столицу Альберты, чтобы поболеть за старых друзей. Те не подвели. Зак Хайман даже сделал хет-трик. Кто теперь скажет, что Костин ни при чем?
«Лос-Анджелес» по очевидной причине большую часть времени проводил без шайбы, поэтому включил уровень жестокости на максимум, проведя 67 силовых приемов против 45 у соперника. Однако легкое дыхание интриги во встрече появилось лишь потому, что «Эдмонтон», поведя 4:0, не сумел оставшуюся часть времени провести в максимальной концентрации. К тому же «Кингз» три раза повезло — дважды шайба влетела в сетку ворот Стюарта Скиннера после рикошетов от коньков защитников Эвана Бушара и Дарнелла Нерса, а гол Тревора Мура вряд ли бы случился, не сломайся чуть раньше клюшка у еще одного игрока обороны «Ойлерс» Коди Сеси.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
|1 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 3
|23.04
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|5 : 3
|23.04
|04:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 4
|23.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|7 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|82
|145
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|83
|142
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|83
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41