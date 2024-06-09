Канарейкин оценил игру голкипера «Флориды» Бобровского

Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (3:0).

«Безусловно такой старт серии и матч получился суперинтересный. В атаке обе команды сыграли очень серьезно. Все решила работа голкиперов, фантастическая игра Бобровского! Он полностью переиграл своего визави. Я думаю, что трибуны точно стояли на ушах после его сейвов», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.