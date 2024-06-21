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Клиент букмекера поставил 1 000 000 рублей на итоговую победу «Эдмонтона» в шестом матче с «Флоридой»

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«Эдмонтон Ойлерз».
Фото Getty Images

В ночь на 22 июня «Эдмонтон» примет «Флориду» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Сейчас счет 3:2 в пользу «Пантерз». Игра пройдет на арене «Роджерс Плэйс» и начнется в 3:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

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Букмекеры не выделяют в грядущем поединке явного фаворита. Итоговый успех хозяев оценивается коэффициентом 1.80, что соответствует 53% вероятности. Поставить на то, что «Флорида» выиграет и завершит серию, можно за 2.00 (47%). Если «Ойлерз» окажутся сильнее в основное время, сыграет пари за 2.35 (41%). Успех «пантер» в трех периодах котируется за 2.70 (36%). Ничья идет за 4.30 (23%).

Клиенты букмекера уверены в итоговой победе «Эдмонтона», на который приходится 67% от общего оборота пари на окончательный исход встречи. На успех «Флориды» с учетом овертайма и буллитов сделано 33% ставок. При этом в общем объеме пари на результат поединка в основное время зафиксировано преимущество «пантер», на которых сделан 51%. На успех «Эдмонтона» в трех периодах приходится 37%, еще 12% — на ничью.

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По оценкам аналитиков, матч снова будет результативным, и соперники забросят не менее шести шайб на двоих. Поставить на это можно за 1.85. Обратная ситуация и тотал меньше 5.5 идет за 1.95. «Пантерз» ударно начали серию, выиграв сразу три поединка подряд с результатами 3:0, 4:1 и 4:3, а потом «Ойлерз» взялись за дело и одержали две победы с впечатляющим счетом 8:1 и 5:3.

Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный исход в основное время — ничья 2:2 по коэффициенту 11.0. Если «Ойлерз» забьют три шайбы подряд, сыграет пари за 2.95. Поставить на то, что «Пантерз» будут проигрывать в две шайбы по ходу матча и не уступят, можно за 8.50.

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Поставить на то, что именно «Флорида» возьмет трофей, можно за 1.25. Чемпионство «Ойлерз» котируется за 3.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов — 1 000 000 рублей на то, что «Эдмонтон» выиграет с учетом овертаймов и буллитов, по коэффициенту 1.80.

В полуфинале плей-офф НХЛ «Эдмонтон» забрал серию с «Даллас Старз» (4:2). «Флорида» в 1/2 финала с таким же счетом справилась с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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