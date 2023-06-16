«Теперь начнем все с нуля». Бобровский после обидного финала Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — о плей-офф НХЛ и решающей серии с «Вегасом».

«Пантерз» проиграли «Голден Найтс» в пяти матчах финала Кубка Стэнли-2023 (2:5, 2:7, 3:2 ОТ, 2:3, 3:9). Флоридцы вернулись в первой из двух игр на своем льду, но серьезной борьбы все же не вышло. Команда Бобровского в решающем матче разгромно уступила на льду «Вегаса». «Рыцари» празднуют первое чемпионство после шести сезонов в лиге (и через пять лет после первого финала с «Вашингтоном»).

«Тяжело так проигрывать»

«Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли во второй раз в своей истории, первый был в 1996 году в третьем сезоне после создания клуба. Тогда названная в честь флоридской пумы команда играла в Майами, запустила «крысиную» историю и в решающей серии уступила другому новичку лиги «Колорадо» со счетом 0-4. С тех пор флоридцы не слишком часто попадали в плей-офф и не могли пройти ни одного раунда до встречи с «Вашингтоном» в 2022-м.

Год назад «Пантерз» выиграли регулярный чемпионат и все равно быстро отправились в отпуск после 0-4 от «Тампы» в полуфинале конференции. Теперь команда с тренером Полом Морисом в последний момент пробилась в кубковую восьмерку на «Востоке» и затем сотворила историю. «Кошки» ушли с 1-3 и выбили рекордсмена регулярки «Бостон», справились с «Торонто» и «Каролиной».

Бобровский ворвался в Кубок Стэнли-2023 по ходу серии с «Брюинз» и вместе с экс-форвардом «Калгари» Мэттью Ткачаком и капитаном Александром Барковым стал первой звездой главной сенсации плей-офф. 34-летний экс-игрок «Филадельфии» и «Коламбуса», обладатель «Везина Трофи» лучшему вратарю лиги (2013 и 2017) никогда ранее не был настолько близок к чемпионству в НХЛ. После победы в финале конференции российский голкипер не сдерживал слезы радости и облегчения, после завершения серии с «Вегасом» — грусти в нескольких шагах от мечты.

До старта финала Бобровский говорил о том, что благодарен за этот шанс всей североамериканской карьеры и вместе с командой наслаждается моментом. Россиянин был доволен игрой в первом матче, тренер взял его под защиту после замены во втором. Морис объяснил свой ход желанием дать отдохнуть блестяще выступающему в плей-офф голкиперу, а потом наехал на прессу и заметил: «За 48 часов до этого вы говорили, как Ткачак и Бобровский будут делить «Конн Смайт».

Бобровский предполагал, что финал растянется, его команда будет учиться, делать выводы и двигаться дальше. Лидеры «Вегаса» Джонатан Маршессо, Джек Айкел и компания говорили об элитном голкипере соперника, которому нужно усложнить жизнь — создавать трафик, лезть на ворота и забрасывать шайбами. Александр Барков, Сэм Райнхарт и другие одноклубники благодарили Сергея за хороший сезон с великолепным плей-офф и признавали, что недостаточно помогают вратарю и используют шанс на победу после его спасений. Перед пятым матчем россиянин напомнил о счете 1-3 в серии с «Бостоном», рассчитывал идти момент за моментом, от игры к игре. Но все закончилось восемью пропущенными голами и итоговыми 3:9.

«Конечно, тяжело так проигрывать и заканчивать сезон, но мы проделали фантастическую работу, хочу придерживаться этого. В прошлом году мы выиграли только одну серию, в этом прошли три раунда. Мы растем, идем вперед, что восхищает», — сказал Бобровский после матча в Парадайзе. Сергей также добавил: «Мы сделали огромный шаг вперед. Не только в том, чему научились за эти два месяца, но и в том, насколько стали близки друг другу. Мы побеждаем вместе, проигрываем вместе. Я горжусь, как парни бились на всем этом пути». И отдельно — по теме серьезных повреждений (у Ткачака, Аарона Экблада и не только): «У нас было так много травм. Ребята играли с переломами, нашли способ. Мы сражались. Да, мы не прошли весь путь, но сделали невероятную работу».

Сергей Бобровский против Джонатана Маршессо в пятом матче финала «Вегас» — «Флорида» (9:3) в Парадайсе 13 июня. Фото USA Today Sports

«За два месяца плей-офф научился большему, чем за 13 лет в НХЛ»

«Флорида» после возвращения в Санрайз провела заключительный медиадень. Бобровский ответил на вопросы и начал с оценки сезона.

«Сказал сразу после поражения, что это был особенный поход. То, что мы выстроили в команде атмосферу, доверие, любовь, игру для каждого и друг за друга, — это все невероятно. То, что мы прошли, те команды, которые мы выбили, — это все тоже здорово, нечто выдающееся. Это было непросто. И да — это фантастический опыт. Думаю, он определенно поможет, но в то же время это может стать испытанием. Когда побеждаешь, в какой-то момент можешь начать думать, что это просто, ведь с легкостью прошел тех парней. И на этом тебя могут подловить. Следующий сезон начнется с нуля, все — с нуля. Все нужно будет снова выцарапывать, опять биться за плей-офф. Делать все с нуля и идти вперед. Хорошая вещь — опыт, который мы приобрели, мы далеко зашли, у нас появилось такое понимание. И теперь настало время просто все отпустить. Было много стресса, физически и ментально пришлось тяжело. Теперь нужно отдохнуть, перезарядиться, найти для себя мотивацию на новый сезон и вернуться», — сказал Бобровский.

Легенда НБА и звездный телеэксперт Чарльз Баркли во время плей-офф не смог правильно произнести фамилию восхитившего его российского вратаря (получилось «Бабабко»), Сергей отреагировал на вопрос об этом с улыбкой: «Я слышал это, по-моему, кто-то из тренеров рассказал мне. И это забавно. Я слышал различные варианты произношения моей фамилии. Это один из них».

Бобровский также сказал о личном опыте после этого плей-офф: «Это определенно огромный опыт. Уже говорил, что за эти два месяца плей-офф научился намного большему, чем за 13 лет свой карьеры в НХЛ. В особенности много психологических моментов, ментальных вызовов, которые ты должен пройти, вот что-то подобное. Теперь время расставить все по местам, переосмыслить все, что было пройдено, подвести итоги и двигаться дальше. И снова в следующем сезоне у нас будет другая возможность, как и у других команд. Все выдающиеся хоккеисты вернутся в игру, все будут биться за место в плей-офф и потом за кубок. И снова это должно быть захватывающее время, но сейчас пора отдохнуть, расслабиться, перезагрузиться и посмотреть, что дальше».

Сергей Бобровский в пятом матче финала «Вегас» — «Флорида» (9:3) в Парадайсе 13 июня. Фото USA Today Sports

«Если добиваешься успеха, должен ценить такое»

Бобровский много внимания уделяет своей подготовке как к каждому матчу, так и ко всему сезону. Впервые в карьере у Сергея будет намного меньше времени на работу летом, но это вратаря не смущает.

«Это для меня не просто нормально, я счастлив этому, если честно. Все хорошо, даже больше. Чем больше ты играешь, тем больше развиваешься. Ты играешь на результат, а также сам развиваешься. Ты растешь, прибавляешь в умениях, мастерстве, ментально. И поэтому считаю, что в более коротком лете есть только позитивный момент. И сейчас стоит думать не столько о тренировках, сколько о том, чтобы хорошо отдохнуть. Требуется вернуть голод, подобные эмоции, потому что тело почти наверняка будет готово к работе», — сказал Бобровский.

Ближайшей задачей Сергей с улыбкой назвал стрижку после плей-офф: «Состригу лишнее завтра, уже записался на три часа. Все состригу, верну свежий вид».

Бобровский также ответил на вопрос, насколько важно в этом плей-офф было напомнить себе и всем, что он долгие годы является одним из лучших вратарей мира: «Знаете, много говорил, что я очень признателен и благодарен Богу за возможность, которая у нас была в этом году. В своем сознании ты всегда растешь. Когда был молодым, верил, что один из лучших, если не самый лучший. Такие вещи мотивируют. Но потом какие-то моменты, сезоны, ситуации могут привести тебя к тому, что не так важно, какое у тебя на самом деле мастерство, ты чувствуешь, будто оказался перед стеной и просто ничего не можешь сделать. И такие прорывы, как наш, становятся только более особенными, это стоит еще больше ценить. Знаете, так много вещей сложилось вместе, потому что в плей-офф все очень близко — один отскок, гол в нужное время, вы можете как выиграть, так и проиграть матч. И если добиваешься успеха, должен быть признателен и ценить такое. Это результат и оценка твоей работы. И ты чувствуешь это сильнее, ценишь больше».