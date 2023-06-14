Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:00

«Вегас» — чемпион! В решающем матче «Флориду» размазали по льду

«Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли-2023
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Вегаса» Ши Теодор и Марк Стоун празднуют забитый гол.
Фото USA Today Sports
«Рыцари» взяли первый кубок в истории.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч
«Вегас» — «Флорида» — 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)
?Голы: Стоун — 9 (мен.), 11:52 — 1:0. Хэг — 2 (Айкел, Маршессо), 13:41 — 2:0. Экблад — 2 (Казинс), 22:15 — 2:1. Мартинес — 2 (Айкел, Пьетранджело), 30:28 — 3:1. Смит — 4 (Карлссон, Теодор), 32:13 — 4:1. Стоун — 10 (Хауден, Стивенсон), 37:15 — 5:1. Амадио — 5 (Смит), 39:58 — 6:1. Барбашев — 7 (Айкел, Теодор), 48:22 — 7:1. Райнхарт — 8 (Беннетт, Монтур), 48:47 — 7:2. Беннетт — 5 (Форслинг, Райнхарт), 51:39 — 7:3. Стоун — 11 (п.в.), 54:06 — 8:3. Руа — 3 (Теодор, Макнэбб), 58:58 — 9:3.
Вратари: Хилл — Бобровский (53:17 — 54:06).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (11+14+6) — 33 (8+6+19).
Наши: Барбашев (15.45/2/+1) — Денисенко (5.57/0/-3).
14 июня. Парадайс. T-Mobile Arena. 19058 зрителей.
Счет в серии: 4-1

Оказавшись на краю пропасти, Пол Морис впервые в финальной серии пошел на кардинальные перемены в составе. Перед началом пятого матча в Неваде главный тренер «Флориды» не только перетряхнул все тройки нападения, но и от безысходности достал из глубоко запаса молодого россиянина Григория Денисенко, не игравшего больше месяца и полностью провалившего плей-офф в АХЛ за «Шарлотт». Но куда страшнее оказалось то, что идти в решающий матч всего сезона «Пантерз» пришлось без Мэттью Ткачака, отпахавшего предыдущую игру с неназванной травмой. Катастрофа, как она есть!

В ситуации, когда отступать было некуда, «Флорида» с первых минут без раскачки включила скорости и имела сразу несколько хороших возможностей быстро открыть счет. Причем один из моментов создал голодный и еще не забивавший в НХЛ Денисенко, который чуть было не воткнул шайбу в ворота Эдина Хилла с пятачка. Но в итоге блицкриг «котов» сорвался по их же вине, а их беготни хватило всего на 7 минут.

«Пантер» погубило собственное же большинство, которое не сработало ни разу за всю серию. Стоило Александру Баркову не реализовать великолепный момент после удаления Кигана Колесара, как в следующей же атаке гостей обескуражил Марк Стоун. Капитан «Вегаса» улетел к чужим воротам «2 в 1» вместе с Чандлером Стивенсоном, резко дал по тормозам и с метра без шансов отправил шайбу в правую «девятку» ворот Сергея Бобровского.

Гол 61-го номера «Голден Найтс» вполне ожидаемо надломил «Флориду», которая уже через пару минут увидела в своих воротах вторую пропущенную шайбу после атаки парочки Барбашев — Айкел. Наверняка фанаты «Пантер» еще долго будут оспаривать ее легитимность. Как минимум, потому что подскочивший на добивание защитник Николас Хаг протолкнул шайбу за ленточку после свистка. И в трансляции это было отчетливо слышно. Только брать запрос или слишком активно спорить с арбитрами Моррис не решился.

В начале второго периода могло показаться, что у «Флориды» получится вернуться в игру. Гости вновь выскочили из раздевалки более активными и смогли ответить «Рыцарям» голом Аарона Экблада от синей линии.

Однако хозяева сумели быстро прийти в себя, перестроиться и вернуть шайбу под собственный контроль. А дальше началось форменное убийство «Пантер». Иное слово подобрать в этой ситуации сложно. Остановить киллера-игромана российский голкипер, которого собственная команда бросила на растерзание, уже не сумел. Голы в ворота Бобровского стали влетать на любой вкус и на второй перерыв россиянин ушел, пропустив сразу шесть.

И если после 1:3 еще теплилась слабая надежда на камбэк, то с дублем Стоуна на 38-й минуте она окончательно и бесповоротно улетучилась. Третий период же с абсолютно раздавленной и бездыханной «Флоридой» превратился в формальность. Такого унижения в последнем матче сезона гордость Новокузнецка точно не заслужила. Даже в битве с таким великолепным и монументальным «Вегасом», который написал свою сказку всего за шесть лет. Если кого и винить в сегодняшней трагедии «Пантер», то явно не двужильного сибиряка, чьим ренессансом мы восхищались весь плей-офф. Вот только сейчас настало время восхищаться совершенно другими парнями.

Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
7
52
Читайте также
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: «Голден Найтс» — чемпионы
Сказка главного русского героя плей-офф! Барбашев уже выиграл больше Кубков Стэнли, чем Овечкин
Маршессо стал первым незадрафтованным игроком после Гретцки, выигравшим «Конн Смайт Трофи»
Ткачак получил перелом грудины в финальной серии Кубка Стэнли
Кэссиди стал обладателем Кубка Стэнли в первый сезон работы главным тренером «Вегаса»
Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли
Маршессо стал самым ценным игроком плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер Овечкина вынул душу из Кузнецова. А теперь будет тренировать Панарина

Сказка главного русского героя плей-офф! Барбашев уже выиграл больше Кубков Стэнли, чем Овечкин
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
4 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
9 - 3
4 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
14.06 03:00
Вегас – Флорида
 9 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости