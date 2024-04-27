Сергачев примет участие в четвертом матче «Тампы» против «Флориды»

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев примет участие в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Хоккеист вышел на раскатку перед игрой и попал в состав «Лайтнинг» на игру.

8 февраля Сергачев получил перелом левой ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3). С тех пор 25-летний россиянин ни разу не участвовал в официальных встречах.

Хоккеист вернулся к тренировкам в общей группе 9 апреля.

«Тампа» уступает «Флориде» в серии со счетом 0-3. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 28 апреля и начнется в 00.00 (мск).