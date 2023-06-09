Героический камбэк «Флориды»! Бобровский и Ткачак вернули интригу в финал Кубка Стэнли

Третий матч серии затянулся до овертайма, в котором отличился Картер Верхэге.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч

«Флорида» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Монтур — 7 (Ткачак, Э. Стаал), 4:08 — 1:0. Стоун — 8 (бол., Маршессо, Теодор), 16:03 — 1:1. Маршессо — 13 (бол., Айкел, Стоун), 34:59 — 1:2. Ткачак — 11 (Верхэге, Экблад), 57:47 — 2:2. Верхэге — 7 (Беннетт), 64:27 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Хилл.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 23 (5+8+9+1) — 27 (6+13+6+2).

Наши: — - Барбашев (16.00/1/0).

9 июня. Санрайз. FLA Live Arena. 19735 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

Не следовало ждать, что «Вегас» в одном темпе и на запредельной концентрации проведет весь финал Кубка Стэнли. Третий матч начался благоприятно для «Флориды». Пол Морис ожидаемо оставил в воротах Сергея Бобровского. К 15-й минуте до россиянина долетел лишь один бросок. «Голден Найтс» были не похожи сами на себя. Словно на часть периода переключились с режима плей-офф в ритм регулярки. Шайба Брендона Монтура вытекала из незначительного преимущества «Пантерз». Однако концовкой периода «Флорида» смазала хорошее начало и создала проблемы сама себе.

Необязательное удаление в чужой зоне Энтони Дюклера привело к большинству «Голден Найтс» в формате «4х3». «Рыцари» воспользовались подарком: настырный Марк Стоун по-царски сыграл на пятаке и переправил шайбу за ленточку. Не отбил желание воевать под воротами даже пропущенный болезненный удар клюшкой в спину от Экблада несколько смен ранее. Запомнился первый период ответочкой Мэттью Ткачаку за хит против Джека Айкела во второй игре. Лидера «Флориды» мощным силовым приемом разбудил Киган Колесар. Американский форвард отправился в раздевалку на проверку на сотрясение мозга.

Ткачак избежал серьезных проблем и вернулся во втором периоде. Трибуны FLA Live Arena восторженно встретили возвращение Мэттью на лед. Выход лучшего бомбардира не помог «Флориде» преобразиться. «Вегас» не стал раскачиваться, как в первом отрезке, и проверял бдительность Бобровского опасными бросками с разных позиций. К середине периода команды обменялись попытками в большинстве, и игра сбилась на встречный хоккей. Но «Пантерз» продолжили заниматься вредительством и привозили глупые удаления.

Александр Барков на чужом пятаке зачем-то клюшкой проверил мышцы спины Заку Уайтклауду, за что получил справедливые две минуты. «Вегасу» хватило 46 секунд, чтобы реализовать второе большинство в матче. Джонатан Маршессо забивает в каждой игре финала Кубка Стэнли и сладко мстит бывшему клубу за то, что «Пантерз» не защитили канадца на драфте расширения-2017.

Бобровский сегодня отдувался за партнеров по полной программе. В конце второго периода привозом отметился Сэм Беннетт, подаривший шайбу Чендлеру Стивенсону на синей линии. Голкипер потушил пожар в обороне, отразил два броска канадца и сохранил минимальное отставание в счете.

Перед третьим периодом Пол Морис пересобрал тройки нападения. Серьезной выгоды «Пантерз» перестановки не принесли. «Вегас» оборонялся все так же плотно и минимизировал свободное пространство в зоне Хилла. «Голден Найтс» опережали хозяев на нейтральных шайбах, а прямые броски издали не доставляли вратарю проблем.

Факт, описывающий безнадежность «Пантерз»: получив большинство в середине третьего периода, хозяева не создали ни одного опасного момента. Только два броска за две минуты, из которых один — в ближний угол, а второй — по открытой траектории от синей линии прилетел в ловушку Хилла. Вот только ближе к концовке отрезка «Вегас» ослабил хватку. Спас «Флориду» за две минуты до сирены Ткачак, который протолкнул шайбу с пятака, когда Бобровский сменился на шестого полевого.

Овертайм «Пантерз» начали в меньшинстве. На последних секундах основного времени две минуты выписали Густаву Форслингу, чем вызвали гнев Мориса на скамейке. Тренер хозяев эмоционально отреагировал на решение арбитров. Этот момент разбирали бы еще долго, если бы «Вегас» реализовал большинство. Но «Флорида» выстояла, а в равных составах Картер Верхэге взорвал трибуны и оформил героический камбэк. «Пантерз» в плей-офф не проигрывают в овертаймах.

«Флорида» отчаянно цеплялась за результат, но вредила сама себе. Вредила необязательными удалениями, которыми пользовались «Голден Найтс». Прямолинейностью в атаке, когда упускала шансы в большинстве. Грубыми ошибками, которые исправлял Бобровский. Однако в концовке основного времени открылось второе дыхание, а «Вегас», видимо, слишком рано успокоился и поверил в победу. Камбэк «Флориды» мог испортить Иван Барбашев, но при счете 2:1 форвард попал в перекладину. «Рыцари» отдали победный матч и получили 2-1 в серии вместо комфортных 3-0. Интрига в финале Кубка Стэнли жива!