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Героический камбэк «Флориды»! Бобровский и Ткачак вернули интригу в финал Кубка Стэнли

«Флорида» сократила счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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9 июня. «Флорида» — «Вегас» — 3:2 ОТ. Игроки «Пантерз» празднуют гол.
Фото USA Today Sports
Третий матч серии затянулся до овертайма, в котором отличился Картер Верхэге.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч
«Флорида» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Монтур — 7 (Ткачак, Э. Стаал), 4:08 — 1:0. Стоун — 8 (бол., Маршессо, Теодор), 16:03 — 1:1. Маршессо — 13 (бол., Айкел, Стоун), 34:59 — 1:2. Ткачак — 11 (Верхэге, Экблад), 57:47 — 2:2. Верхэге — 7 (Беннетт), 64:27 — 3:2.
Вратари: Бобровский — Хилл.
Штраф: 16 — 14.
Броски: 23 (5+8+9+1) — 27 (6+13+6+2).
Наши: — - Барбашев (16.00/1/0).
9 июня. Санрайз. FLA Live Arena. 19735 зрителей.
Счет в серии: 1-2.

Не следовало ждать, что «Вегас» в одном темпе и на запредельной концентрации проведет весь финал Кубка Стэнли. Третий матч начался благоприятно для «Флориды». Пол Морис ожидаемо оставил в воротах Сергея Бобровского. К 15-й минуте до россиянина долетел лишь один бросок. «Голден Найтс» были не похожи сами на себя. Словно на часть периода переключились с режима плей-офф в ритм регулярки. Шайба Брендона Монтура вытекала из незначительного преимущества «Пантерз». Однако концовкой периода «Флорида» смазала хорошее начало и создала проблемы сама себе.

Необязательное удаление в чужой зоне Энтони Дюклера привело к большинству «Голден Найтс» в формате «4х3». «Рыцари» воспользовались подарком: настырный Марк Стоун по-царски сыграл на пятаке и переправил шайбу за ленточку. Не отбил желание воевать под воротами даже пропущенный болезненный удар клюшкой в спину от Экблада несколько смен ранее. Запомнился первый период ответочкой Мэттью Ткачаку за хит против Джека Айкела во второй игре. Лидера «Флориды» мощным силовым приемом разбудил Киган Колесар. Американский форвард отправился в раздевалку на проверку на сотрясение мозга.

Ткачак избежал серьезных проблем и вернулся во втором периоде. Трибуны FLA Live Arena восторженно встретили возвращение Мэттью на лед. Выход лучшего бомбардира не помог «Флориде» преобразиться. «Вегас» не стал раскачиваться, как в первом отрезке, и проверял бдительность Бобровского опасными бросками с разных позиций. К середине периода команды обменялись попытками в большинстве, и игра сбилась на встречный хоккей. Но «Пантерз» продолжили заниматься вредительством и привозили глупые удаления.

Александр Барков на чужом пятаке зачем-то клюшкой проверил мышцы спины Заку Уайтклауду, за что получил справедливые две минуты. «Вегасу» хватило 46 секунд, чтобы реализовать второе большинство в матче. Джонатан Маршессо забивает в каждой игре финала Кубка Стэнли и сладко мстит бывшему клубу за то, что «Пантерз» не защитили канадца на драфте расширения-2017.

Бобровский сегодня отдувался за партнеров по полной программе. В конце второго периода привозом отметился Сэм Беннетт, подаривший шайбу Чендлеру Стивенсону на синей линии. Голкипер потушил пожар в обороне, отразил два броска канадца и сохранил минимальное отставание в счете.

Перед третьим периодом Пол Морис пересобрал тройки нападения. Серьезной выгоды «Пантерз» перестановки не принесли. «Вегас» оборонялся все так же плотно и минимизировал свободное пространство в зоне Хилла. «Голден Найтс» опережали хозяев на нейтральных шайбах, а прямые броски издали не доставляли вратарю проблем.

Факт, описывающий безнадежность «Пантерз»: получив большинство в середине третьего периода, хозяева не создали ни одного опасного момента. Только два броска за две минуты, из которых один — в ближний угол, а второй — по открытой траектории от синей линии прилетел в ловушку Хилла. Вот только ближе к концовке отрезка «Вегас» ослабил хватку. Спас «Флориду» за две минуты до сирены Ткачак, который протолкнул шайбу с пятака, когда Бобровский сменился на шестого полевого.

Овертайм «Пантерз» начали в меньшинстве. На последних секундах основного времени две минуты выписали Густаву Форслингу, чем вызвали гнев Мориса на скамейке. Тренер хозяев эмоционально отреагировал на решение арбитров. Этот момент разбирали бы еще долго, если бы «Вегас» реализовал большинство. Но «Флорида» выстояла, а в равных составах Картер Верхэге взорвал трибуны и оформил героический камбэк. «Пантерз» в плей-офф не проигрывают в овертаймах.

«Флорида» отчаянно цеплялась за результат, но вредила сама себе. Вредила необязательными удалениями, которыми пользовались «Голден Найтс». Прямолинейностью в атаке, когда упускала шансы в большинстве. Грубыми ошибками, которые исправлял Бобровский. Однако в концовке основного времени открылось второе дыхание, а «Вегас», видимо, слишком рано успокоился и поверил в победу. Камбэк «Флориды» мог испортить Иван Барбашев, но при счете 2:1 форвард попал в перекладину. «Рыцари» отдали победный матч и получили 2-1 в серии вместо комфортных 3-0. Интрига в финале Кубка Стэнли жива!

Иван Барбашев
Мэттью Ткачак
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Флорида
0 - 0
2 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
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2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
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4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
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4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
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1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
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1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
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3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
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6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
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5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
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9.06 03:00
Флорида – Вегас
 3 : 2 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 19 24
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 18 22
Джек Айкел

Джек Айкел

Вегас

 19 22
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 19 12
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 19 10
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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