Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде матча с «Тампой»

«Флорида» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Тампой».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде, отразив 10 бросков. У «Лайтнинг» отличились Стивен Стэмкос, Брендон Хагел и Брэйден Пойнт.

«Флорида» впервые в серии пропустила три шайбы за один период, а также впервые не забила в первой 20-минутке.

Счет в серии 3-0 в пользу «Флориды».