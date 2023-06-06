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Сегодня, 06:30

Бобровский — не волшебник. «Вегас» уничтожает «Флориду» в финале

Михаил Зислис
Обозреватель
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Сергей Бобровский был заменен во втором матче с «Вегасом».
Фото USA Today Sports
Российский вратарь не доиграл до конца матча.

НХЛ. Финал плей-офф. Второй матч
«Вегас» — «Флорида» — 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)
Голы: Маршессо — 11 (бол., Стивенсон, Айкел), 7:05 — 1:0. Мартинес — 1 (Барбашев, Маршессо), 17:59 — 2:0. Руа — 2 (Каррье, Уайтклауд), 22:59 — 3:0. Хауден — 4 (Стоун, Стивенсон), 27:10 — 4:0. Лунделл — 2 (Дюклер), 40:14 — 4:1. Маршессо — 12 (Айкел), 42:10 — 5:1. Амадио — 4 (Карлссон), 50:33 — 6:1. Ткачак — 10 (Беннетт, Махура), 52:44 — 6:2. Хауден — 5 (бол., Амадио, Каррье), 57:52 — 7:2.
Вратари: Хилл — Бобровский (Лион, 27:10).
Штраф: 64 — 84.
Броски: 28 (11+7+10) — 31 (10+13+8).
Наши: Барбашев (11.11/0/+1) — -.
6 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 2-0.

«Вегас» во второй игре финальной серии Кубка Стэнли уничтожил «Флориду» и стал еще на шаг ближе к завоеванию первого титула в своей истории. Голкипер «Пантер» Сергей Бобровский оказался бессилен перед натиском соперника и был заменен еще во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы.

После стартового матча достаточно популярной оказалась точка зрения, согласно которой игрокам «Флориды» помешала показать свой максимум десятидневная пауза. Однако во второй встрече дела у них сложились еще хуже. «Вегас» на фоне гостей смотрелся неуязвимой машиной, сметающей все на своем пути. Возможно, «Пантерам» не хватило пары удачных действий в самом начале, чтобы поднять настроение себе и хоть немного выбить соперника из равновесия.

Нападающий «Флориды» Картер Верхаге убежал один на один и не смог переиграть вратаря Хилла. Упущенный момент дорого обошелся приезжей команде, поскольку «Вегас» очень жестоко наказывает в нынешнем плей-офф своих соперников за мельчайшие оплошности. Вернул команду в боевое состояние впечатляющий силовой прием в исполнении Ивана Барбашева. Россиянин отправил в раздевалку одного из самых жестких защитников лиги Радко Гудаса. У чеха были проблемы со здоровьем еще в первой игре, поэтому главный тренер «Флориды» Пол Морис прибег к схеме «7 защитников и 11 нападающих». Однако эта предусмотрительность не спасла «Пантер» от крупных неприятностей.

До старта финала была очевидно, что «Флорида» окажется конкурентоспособной на фоне «Вегаса» только при идеальной игре Бобровского. Русский вратарь своими надежными действиями добавлял огромной уверенности своей команде, которая не была на голову сильнее соперников в предыдущих раундах. В решающей серии он пока не выглядит волшебником. Игроки «Вегаса» очень грамотно его закрывали и находили момент для броска, когда кто-то из них пасся на чужом пятачке. Нападающий Джонатан Маршессо открыл счет в большинстве, воспользовавшись тем, что Марк Стоун перекрыл обзор голкиперу.

На этом хозяева не остановились, почувствовали запах крови и принялись методично, отталкиваясь от своих сильных сторон — глубины состава и прекрасных действий в формате «пять на пять», реализовывать свое преимущество. Один из самых заметных и активных игроков «Вегаса» в нынешнем плей-офф Барбашев сделал все, чтобы защитник Алек Мартинес забросил свою первую шайбу в нынешнем плей-офф.

Бобровский был заменен на второго вратаря Алекса Лайона после того, как на 28-й минуте счет стал 4:0 в пользу «Золотых Рыцарей». Нельзя при этом сказать, что «Флорида» выглядела совсем плохо. У Хилла хватало работы, но для того, чтобы победить этот «Вегас», надо выдавать не просто хорошую игру, а идеальную. В плане коллективного взаимодействия, системности и стабильности в нынешнем плей-офф другой команды такого уровня и близко нет.

Один из лидеров «Флориды» Мэттью Ткачук, который пока мало заметен в финале, в конце второго периода чистым силовым приемом опрокинул лидера «Вегаса» Джека Айкела, причем у того даже слетел шлем. Этот эпизод стал поводом для легкой потасовки. Барбашев и Ткачук по ее итогу получили по 12 минут штрафа.

Для Айкела все обошлось хорошо. В своей первой смене в третьем периоде он отдал шикарный пас в Маршессо — тот быстро ответил на гол Антон Лунделла и счет стал 5:1 в пользу «Вегаса». В оставшееся до финальной сирены команды развлекались как могли, забрасывая шайбы, враждуя и собирая дисциплинарные штрафы. Ткачук даже забил, а потом удалился до конца игры, схлопотав вторую «десятку». Пока сложно представить, что должно произойти в течение ближайших дней, чтобы «Пантеры» смогли перевернуть ход серии.

Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
2
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
0 - 0
4. Флорида - Вегас
0 - 0
2 - 0
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
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Вегас – Флорида
 7 : 2
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 19 24
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 18 22
Джек Айкел

Джек Айкел

Вегас

 19 22
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 19 12
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 19 10
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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