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«Флориду» в финале Кубка Стэнли спасет только чудо. Имя ему — Сергей Бобровский

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Российский вратарь — главная звезда «Пантерз». И главная надежда зацепиться за серию.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
«Вегас» — «Флорида» — 3-1 в серии
Пятый матч — 14 июня, начало — 03:00 (мск)

Статистика Сергея Бобровского после двух матчей финала Кубка Стэнли бросала в дрожь. «Вегас» разобрал на молекулы российского вратаря и расколдовал спасителя «Флориды». Без геройств Бобровского «Пантерз» не добрались бы до золотой серии. Сергей начинал плей-офф в запасе, но появился в воротах по ходу первого раунда с «Бостоном» — и с тех пор Пола Мориса не посещали сомнения, кого из вратарей заявлять стартером на игры. Россиянин выдал феноменальную статистику и вселял уверенность в партнеров роскошными сейвами. Полевые чувствовали, что в воротах настоящая стена, что только окрыляло хоккеистов.

Сергей Бобровский. В юности Бобровский не считался талантом. Проиграл конкуренцию «канадцу из Эфиопии» и поплыл после МЧМ

Старт серии с «Голден Найтс» для Бобровского, как и всей «Флориды», не задался. Четыре пропущенные шайбы в первом матче. Четыре — во втором и замена на 28-й минуте. «Вегас» делал все, чтобы испортить жизнь россиянину. Но кажется, два поражения только разозлили Сергея. Бобровский не поплыл — это вообще не про него. С третьего матча голкипер заиграл на уровне прошлых серий: вытаскивал супермоменты, читал хитрые комбинации и оставлял команде шансы на успех. В игре номер три надежность Сергея помогла заработать овертайм, в котором Картер Верхэги добыл для «Флориды» важную победу. В четвертом матче, увы, магия Бобровского не спасла «Пантерз» от поражения. Партнеров хватило только на две шайбы.

Хоккеист Сергей Бобровский
Фото USA Today Sports

«Пантерз» в финале не забивают больше двух голов в основное время. Пока это главная проблема Пола Мориса. Даже когда к Бобровскому вернулось вдохновение, активности «Флориды» в атаке оказалось мало, чтобы забрать и второй домашний матч. «Вегас» справедливо победил, если сравнивать показатели ожидаемых голов (3,98 против 2,55). То есть Сергей уберег команду от одной шайбы. В то время как Адин Хилл (по анализу xG) отыграл чуть хуже, хотя «Голден Найтс» создали больше опасных моментов (17-10 по данным портала Naturalstattrick).

Сергей Бобровский после победы над &laquo;Вегасом&raquo;. Героический камбэк «Флориды»! Бобровский и Ткачак вернули интригу в финал Кубка Стэнли

Перед финалом шансы Бобровского и лидера «Пантерз» Мэттью Ткачака на «Конн Смайт Трофи» оценивались равнозначно. Это главные звезды команды в плей-офф. Однако серия с «Вегасом» выделила героя «Пантерз» номер один — Бобровского. Конечно, в победном матче Ткачак поучаствовал в каждой шайбе, но без сейвов Сергея «Флорида» и не мечтала бы о героическом камбэке. Часть четвертой игры нападающий пропустил из-за травмы, пока вратарь отдувался за партнеров. Неизвестно, в каком состоянии Ткачак подойдет к пятому матчу. Теперь россиянин — главная надежда Санрайза на продолжение финала.

Хоккеист Сергей Бобровский
Фото USA Today Sports

После поражения в четвертой игре Бобровский напомнил, что «Флорида» знает, как выбираться из такой ситуации. «Мы уже были в таком положении. Все сводится к тому, что нужно идти момент за моментом, период за периодом», — отметил вратарь. «Пантерз» лишены права на ошибку. Чтобы серия продолжалась, Сергею нужно провести каждый матч как минимум на уровне единственного победного. По финалу россиянин играет менее надежно, чем коллега Хилл, но соперник предлагает Бобровскому больше работы с точки зрения голевых моментов. «Рыцари» кошмарят Сергея на пятаке, перекрывают видимость бросков и создают трафик, пытаясь вывести голкипера из равновесия. В первом и втором матчах план Кэссиди сработал. После чего Бобровский перезагрузился и заиграл на привычном для нынешнего плей-офф уровне.

11&nbsp;июня. Игроки &laquo;Вегаса&raquo; одержали третью победу над &laquo;Флоридой&raquo;. Это все? «Флорида» проиграла дома «Вегасу» и рискует остаться ни с чем

И чтобы сохранить интригу в финале, Сергею нужно бесподобно провести следующий матч. Тогда серия вернется в Санрайз, и блаженство «Вегаса» может нарушиться. Впрочем, если «Флориде» не удастся перевернуть финал, винить российского вратаря не повернется рука. В 34 года воспитанник «Кузни» выдал лучший плей-офф в карьере и подарил «Пантерз» настоящую сказку. А как сложится ее конец — узнаем в ближайшие дни.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
9
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
3 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
0 - 0
3 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
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11.06
14.06
14.06 03:00
Вегас – Флорида
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 21 24
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 20 24
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 19 24
И Г
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 21 13
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 21 11
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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