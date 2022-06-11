26 лет назад «Колорадо» выиграл первый Кубок Стэнли. Победу праздновали так, что полиция применила слезоточивый газ

Феерили Сакик и Руа, важную роль сыграли двое россиян.

Сезон-1995/96 стал уникальным в истории НХЛ. В финале Кубка Стэнли сошлись команды, которые еще никогда не играли в решающей серии плей-офф. «Колорадо» сделал это в свой первый год существования, а «Флорида» дошла до финала после трех лет в лиге. На старте чемпионата «Эвеланш» не выглядели очевидным фаворитом в борьбе за главный трофей, но смогли добавить в свой состав несколько недостающих компонентов и подарили Денверу первый спортивный трофей такого уровня.

25 мая 1995 года НХЛ утвердила переезд «Квебек Нордикс» из Канады в штат Колорадо. Вряд ли многие могли предположить, что маневр окажется настолько удачным, а новая команда с ходу покорит сердца болельщиков. В свой первый сезон «Эвеланш» набрали 104 очка и выиграли Тихоокеанский дивизион, опередив «Калгари» на 25 баллов. При этом сразу двое игроков «Колорадо» попали в топ-5 бомбардиров регулярного чемпионата. Капитан команды Джо Сакик отметился рекордными для себя 120 (51+69) очками, а Петер Форсберг набрал 116 (30+86) баллов.

Исторический обмен Руа

Однако начало чемпионата выдалось для «Лавин» непростым. Особенно неудачным оказался период с ноября по декабрь, во время которого команда потерпела семь поражений в десяти матчах, но затем сумела выровнять ситуацию. В итоге «Эвеланш» стали вторыми на «Западе», а зимой провели обмен, который оказался действительно историческим. Из Монреаля в Денвер приехал Патрик Руа, который разругался со своим бывшим клубом и тренером Марио Трембле. Канадский вратарь в детстве был большим поклонником «Нордикс», поэтому стать частью новой франшизы было для него честью.

«У нас собрался потрясающий костяк сильнейших игроков. Наконец-то мы могли ставить перед собой самые большие цели и задачи. Уверен, что без Руа наша команда не стала бы такой мощной. Мне нравилось играть в Квебеке, ко мне там хорошо относились, но клуб испытывал серьезные финансовые трудности. Я не уверен, что такой вратарь, как Патрик, мог бы оказаться в составе «Нордикс», — говорил защитник Адам Фут. В регулярке за новую команду Руа не сразу стал демонстрировать игру суперуровня, но все свои козыри он оставил на матчи плей-офф, где нередко становился главным героем.

Путь к Кубку Стэнли у «Колорадо» начался с финального сезона «Квебека», регулярный чемпионат которого был сокращен до 48 игр из-за локаута. В том году 34-летний Марк Кроуфорд возглавил команду и, помимо того что он постоянно попадал в центр внимания из-за своего вспыльчивого характера, проделал колоссальную работу. Команда преображалась на глазах, а в первый же сезон после переезда в Денвер стала второй в лиге по забитым голам. Кроуфорд был настолько уверенным в себе тренером, что не боялся вступать в публичные конфликты даже с такими легендами, как Скотти Боумэн. Авторитетов в его глазах не существовало.

«Думаю, последний год в Квебеке заложил ядро нашей команды. У нас был отличный коллектив. Мы хоть и вылетели в первом раунде, но показали уверенную игру. Последующее привлечение в состав таких игроков, как Сандис Озолиньш и Клод Лемье, очень помогло нам. Наш чемпионский рывок начался именно тогда», — говорил в интервью Джо Сакик.

Хоккеисты «Колорадо» с Кубком Стэнли. ХК «Колорадо»

Чемпионский заход

В первом раунде плей-офф «Колорадо» одержал победу в серии 4-2 над «Ванкувером», где эффектную дуэль устроили капитаны команд. И Сакик, и Тревор Линден оформили по хет-трику, но «Эвеланш» вышли победителями в противостоянии. Джо забил решающую шайбу в овертайме пятой игры, и эта победа оказалась ключевой. Дальше с таким же счетом «Лавины» одолели «Чикаго», а в финале конференции их ждал «Детройт». Команда Скотти Боумена была главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли. В составе «Ред Уингз» блистал Сергей Федоров, который провел вторую для себя по результативности регулярку и набрал 107 (39+68) очков.

Серия против «Детройта» стала украшением всего розыгрыша плей-офф, а уровень неприязни команд друг к другу зашкаливал. То противостояние заложило основу будущей ненависти, которая будет длиться между клубами годами. Главным фактором стал жесткий силовой прием Клода Лемье против Криса Дрэйпера, с которого началась самая ожесточенная вражда в новейшей истории лиги. Этот случай даже вошел в число десяти самых грязных моментов в истории НХЛ. Неудивительно, что Лемье в одном из опросов занял второе место в списке самых ненавидимых игроков всей лиги, уступив лишь Шону Эйвери.

Всю сетку до финала «Лавины» прошли с одинаковым счетом 4-2, а в главной серии сезона их ждала «Флорида». «Колорадо» хоть и одержал победу в четырех играх, но команде Марка Кроуфорда все равно пришлось помучиться. Четвертый матч завершился лишь на пятой минуте третьего овертайма, благодаря щелчку от синей линии немецкого защитника Уве Круппа. Встреча закончилась около часа ночи по местному времени и стала самой долгой игрой с 1936 года, закончившейся со счетом 1:0. 119-й бросок в матче оказался результативным, а автором победной шайбы стал игрок, который был травмирован большую часть регулярного чемпионата. Крупп стал первым немецким хоккеистом, чье имя появилось на Кубке Стэнли

В тот вечер Денвер сошел с ума. Еще ни одна профессиональная спортивная команда города, выступающая в топ-лигах, не становилась чемпионом. Болельщики высыпали на улицы и праздновали так эмоционально, что полиции даже пришлось применять слезоточивый газ. Джо Сакик с трудом сдерживал эмоции после финальной сирены. Капитан «Колорадо» заслуженно был признан лучшим игроком плей-офф, в котором набрал 34 (18+16) очка.

Стали чемпионами и двое хоккеистов из России. Защитник Алексей Гусаров, пришедший в «Квебек» еще в 1990-м, стал важным игроком обороны, которого выпускали на лед даже в самые трудные минуты. Незаменимую роль в той команде играл нападающий Валерий Каменский. Сезон-1995/96 стал для него лучшим в карьере (85 очков), а в плей-офф он стал вторым бомбардиром команды (22 балла), уступив только Сакику. Каменский постоянно сталкивался с травмами, из-за которых не мог сыграть ни одного полного сезона в НХЛ, но он стал важнейшим элементом того чемпионского «Колорадо».

Спустя столько лет история красиво закольцовывается. Уже в ближайшее время Сакик снова может поднять заветный Кубок Стэнли, только уже в качестве генерального менеджера «Эвеланш». После победы в Западной конференции во время награждения команды призом Кларенса Кэмпбелла стоявшие рядом игроки прикоснулись к трофею. Капитан «Лавин» Габриэль Ландескуг сказал, что в команде были разные мнения насчет того, стоит это делать или нет. В итоге решили спросить совета у Сакика.

«Он сказал: «Делайте что хотите. Коснитесь его». Так что некоторые из нас это сделали. Но это не то, за чем мы сюда пришли. Просто шаг в правильном направлении», — сказал Ландескуг. При этом после награждения швед не стал брать трофей в руки. Сакик поступал так же после побед «Колорадо» в Западной конференции в 1996 и 2001 годах. Вряд ли банальные суеверия помогут завоевать «Эвеланш» третий в клубной истории Кубок Стэнли, но ребята готовы оставить все силы на льду ради главного трофея. Уже который год их команду записывают в главные фавориты розыгрыша, и настало время доказать всю свою мощь на деле.