Варламов признан второй звездой матча с «Каролиной»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал второй звездой четвертого матча серии с «Каролиной» (3:2 2ОТ).

36-летний россиянин отразил 42 броска из 44. Первой звездой признан форвард Мэтью Барзал, который оформил дубль и забил победный гол. Третья звезда — форвард Жан-Габриэль Пажо, на счету которого один гол.

В регулярном чемпионате Варламов провел 28 матчей, трижды сыграв на ноль при 91,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.60.