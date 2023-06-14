«Это какая-то сказка». Российский форвард вошел в историю с «Вегасом» и взял второй Кубок Стэнли

«Вегас» разгромил «Флориду» в финале, Иван Барбашев во второй раз стал чемпионом НХЛ.

«Голден Найтс» победили «Пантерз» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли-2023 (5:2, 7:2, 2:3 ОТ, 3:2, 9:3). Флоридцам удалось вернуться в первой из двух игр на своем льду, но настоящей борьбы все же не получилось. «Рыцари» разнесли команду-сенсацию и отпраздновали чемпионство в Лас-Вегасе.

«Никогда не знаешь, когда выпадет следующий шанс»

«Вегас» во второй раз дошел до финала Кубка Стэнли, первый был в 2018 году в дебютном сезоне новичка НХЛ. Тогда команда из Лас-Вегаса со счетом 1-4 проиграла «Вашингтону», одному из клубов с самым долгим ожиданием первого чемпионства после старта в лиге. «Голден Найтс» только один раз за шесть лет не попали в плей-офф — в 2022-м. Теперь команда с тренером Брюсом Кэссиди заняла первое место в Западной конференции в регулярном чемпионате и на пути к трофею выбила «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2) и «Даллас» (4-2).

Иван Барбашев присоединился к «Вегасу» в конце февраля после обмена из своего первого клуба НХЛ, «Сент-Луиса». С «Блюз» российский форвард завоевал Кубок Стэнли-2019, теперь стал важным игроком чемпионской команды в ведущем звене с Джеком Айкелом и Джонатаном Маршессо.

Во время финальной серии Барбашев так описал эту весну и начало лета: «Это какая-то сказочная история, если честно. Быть обменянным и играть тут всего три месяца, это нечто. Я просто выступал за одну команду всю свою карьеру, так что поначалу было немного странно. Но это нечто совершенно особенное: оказаться в другой команде и добиться такого с парнями, с которыми ты встретился всего три месяца назад. Никогда не знаешь, когда тебе выпадет следующий шанс. И быть здесь сейчас, нам стоит гордиться собой. Я очень горжусь этой командой, такое действительно случается нечасто. И нужно наслаждаться каждым моментом, и это то, что мы сейчас делаем».

Брюс Кэссиди четыре года назад с «Бостоном» проиграл финал «Сент-Луису» в семи матчах, по ходу финала тренер «Вегаса» так сказал о роли Барбашева в двух разных чемпионских командах: «Он был более энергичным парнем. Бился за шайбу, отбирал и боролся по всей площадке. И он все еще делает это здесь, но мы отвели ему более искусную роль. Он мог или не мог быть таким игроком четыре года назад, не знаю, что бы они ни делали в «Сент-Луисе», это работало. Я видел это лично. Но сейчас мы подумали, что можем получать от него больше, и он это дает. Он здорово разбирается на маленьких пространствах, видит площадку».

Защитник и альтернативный капитан «Вегаса» Алекс Пьетранжело вместе с Барбашевым выиграл Кубок Стэнли-2019, сейчас разделил успех в новом финале и во время серии так оценил вклад россиянина: «Он играл тогда важную роль. Я не назову это даже четвертым звеном, они проводили важные минуты против топ-звеньев соперников, Барби очень конкурентный хоккеист, всегда таким был. В это время года это именно то, что ты хочешь видеть. Для меня тут и думать нечего: вы взяли парня, который знает, как побеждать, и очень конкурентоспособен в таких матчах».

Иван Барбашев (№49) и Эдин Хилл с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports

«Одно из лучших приобретений»

Барбашев в Кубке Стэнли-2023 набрал 18 (7+11) очков в 22 матчах при показателе «плюс 14», в финальной серии — 3 (1+2) очка в 5 играх. Иван забивал и ассистировал при ключевых голах, проводил много силовых приемов, перехватывал шайбу и блокировал броски.

«Сейчас просто стараемся наслаждаться игрой и выкладываться по полной. Мы все знаем «Флориду», они хотят залезть тебе под кожу. Но это не наше дело, мы должны быть сфокусированы на своем хоккее и продолжать играть хорошо», — сказал россиянин после первого матча.

Во второй игре Барбашев провел несколько впечатляющих хитов, в том числе на Радко Гудасе. Этим он снова восхитил публику и партнеров, которые ценят самоотверженность россиянина.

«Я спросил его, ел ли он гвозди на завтрак», — сказал тогда защитник «Вегаса» Алек Мартинес. Нападающий «Голден Найтс» Бретт Хауден о своем одноклубнике заметил: «Он просто зверь для нас. Очень силен с шайбой, очень надежный игрок. С тех пор как мы он здесь, можете видеть, что это реально важный для нас игрок».

Лидер «Вегаса» и самый ценный игрок Кубка Стэнли-2023 Джонатан Маршессо присоединился к клубу-новичку лиги на драфте расширения в 2017 году после переезда из «Флориды». Форвард — один из шести хоккеистов оригинального состава «Голден Найтс», за которых теперь также играл еще один участник финала-2018 — экс-нападающий «Вашингтона» Чандлер Стивенсон.

Маршессо в финальной серии так оценил игру партнера по звену Барбашева: «Ты знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре. Как считаю, одно из лучших качеств хоккеиста — это стабильность. И это у него есть. Он невероятен. На льду он все делает правильно. Он действует мощно, здорово пасует, здорово разыгрывает, бьется перед чужими воротами — просто невероятно, когда в твоей команде такой парень. И еще он очень веселый. У нас было много хороших сделок в дедлайн в последние пару лет, очевидно, он одно из лучших приобретений, это точно».

Сам Барбашев на пути к чемпионству сказал о Маршессо так: «Он голоден (до побед). Они уже были в финале и проиграли, так что сейчас команда считает, что настал наш год. Вся команда, мы просто играем на победу, каждый из нас голоден (до побед), а когда каждый голоден, то хочет побеждать — и это то, что мы делаем».

Иван Барбашев с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports

«Нам повезло выиграть дома»

«Вегас» оформил чемпионство на домашней арене, игроки смогли разделить радость со своими болельщиками и семьями. Первыми кубок подняли игроки из оригинального состава, затем к чаше прикоснулись все остальные.

«Это невероятно. Болельщики весь плей-офф продолжали гнать нас вперед. Знаете, нам так повезло выиграть дома, перед нашими болельщиками. Это потрясающе. Просто потрясающе. Даже не знаю, что сказать, вы сами можете все это слышать. Тут и слов не нужно», — сказал Барбашев в интервью на льду.

О доминировании «Вегаса» в плей-офф Иван заметил: «Знаете, скажу одну вещь. Сегодняшний второй период — это определенно лучший хоккей, который я когда-либо видел. Мы продолжали давить смена за сменой. Считаю, мы сделали очень хорошую работу в этом плей-офф, сыграли с очень хорошими командами, и вот теперь мы здесь, мы — чемпионы с Кубком Стэнли».

О втором чемпионстве в своей карьере россиянин сказал: «Вы делаете это раз, а потом не знаете, когда появится следующая возможность. Знаете, мне повезло присоединиться к «Голден Найтс» в этот дедлайн. И знаете, это как какая-то сказочная история для меня».

Барбашев также присоединился к интервью Айкела и ответил на вопрос о своих первых эмоциях после расставания с «Сент-Луисом» перед дедлайном: «Не буду врать, когда увидел в Twitter, что меня обменяли в «Вегас»... Да, когда так узнал об этом, просто услышал, что моя жена кричит, посмотрел на свой телефон и подумал: окей, меня обменяли. Но знаете, это особенное место, я очень рад быть здесь».

Иван обменялся комплиментами с Айкелом и сказал об игре в звене с ним и Маршессо: «Это невероятно, особенно с Джеком. До этого играл против него раз или два в год, не так хорошо его знал, потому что просто не видел его часто. И играть с ним просто потрясающе. Этот парень теперь чемпион. Знаете, потребовалось где-то пару или чуть больше матчей, чтобы освоиться в новой системе. Если честно, всю жизнь обычно играл в четвертом звене, только с прошлого года начал немного подниматься и получать другие возможности. И мне было очень легко играть с ними, они отличные нападающие, прекрасно катаются и создают пространство».

О своей силовой манере, весе и умении ловить соперников россиянин сказал: «Не знаю, вес пару сотен фунтов — это вполне нормально, да. Я просто играю в таком стиле всю свою жизнь. Делаю то, чему научился и что умею».

Российская серия побед в Кубке Стэнли не прерывается с 2016 года. Сергей Бобровский с «Флоридой» этой весной провел впечатляющий плей-офф, но «Пантерз» не хватило сил и ресурсов на финал. После победы в конференции вратарь не скрывал слез радости, теперь — грусти в нескольких шагах от мечты. Иван Барбашев во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли и вошел в историю с «Вегасом».