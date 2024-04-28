Сергачев отметился результативной передачей в первом матче после травмы

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

25-летний россиянин отдал результативный пас на Брэндон Хагела, который сделал счет 4:1. Для Сергачева это первый матч после перелома левой ноги, который он получил 8 февраля.

В регулярном чемпионате Сергачев провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.