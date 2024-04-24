Овечкин хоронит «Вашингтон»? У российской звезды пока ничего не получается в плей-офф

«Кэпиталз» проиграли оба матча в Нью-Йорке.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Макмайкл — 1, 5:09 — 0:1. Трочек — 1 (Густафссон), 7:56 — 1:1. Зибанежад — 1 (бол., Трочек, Лафренье), 14:28 — 2:1. Строум — 1 (бол., Уилсон, Пачиоретти), 24:14 — 2:2. Рословик — 1 (бол., Густафссон, Лафренье), 32:26 — 3:2. Миллер — 1 (мен., Зибанежад, Крайдер), 36:52 — 4:2. Уилсон — 1 (бол., Лапьер, Карлсон), 51:45 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Линдгрен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (12+7+8) — 25 (7+9+9).

Наши: Панарин (20.39/0/0) — Алексеев (17.16/0/0), Овечкин (19.13/1/0).

24 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

«Вашингтон» объективно был слабее «Рейнджерс» в первом матче, а вдобавок еще и стал жертвой безалаберной работой судей. И речь даже не о пропущенных нарушениях со стороны соперника. После удара Лафренье травму получил молодой защитник Иорио, и это уже четвертая потеря «Вашингтона» в обороне перед этой серией. В итоге «Кэпиталз» пришлось ставить в третью пару Джохансена, который к 26 годам провел всего девять матчей в НХЛ.

Сложно даже представить установку Спенсера Карбери в раздевалке, но на второй матч «Вашингтон» вышел так, словно игрокам выкрутили скорость и энергию на всю мощь. За первые три минуты «Столичные» нанесли больше бросков, чем за весь первый период стартового матча серии. Результат не заставил себя ждать: прессинг первой тройки гостей привел к ошибке «Рейнджерс», которую использовал Макмайкл.

Впрочем, хозяева быстро исправили положение. Густафссон на синей линии издевательски легко раскачал Милано и выдал пас на Трочека, который отправил шайбу в сетку.

Первое же большинство чуть не обернулось для «Вашингтона» грандиозным провалом. Лапьер дважды обрезался в чужой зоне, и только Линдгрен спас гостей. Все две минуты на льду провели Овечкин, Оши, Строум и Карлсон, и лишь Лапьера после ошибок заменили на Пачиоретти. Но «Кэпиталз», несмотря на весьма перспективный розыгрыш, так ни разу и не бросили за большинство.

А вот «Рейнджерс» свой шанс использовали очень быстро: Трочек сделал передачу на Зибанежада, который броском с кистей не оставил шансов Линдгрену.

За еще один шанс в большинстве «Вашингтону» стоит благодарить главного тафгая «Рейнджерс» Ремпе — в обычной борьбе он зачем-то ударил в лицо Джохансена. Гости отличились в не свойственной для численного преимущества быстрой атаке: Уилсон получил шайбу на входе в зону от Строума и нашел его же прострелом на пятак.

«Рейнджерс» душил в большинстве, придавливая соперника к воротам, но «Вашингтон» не только не пропустил, но и чуть не вышел вперед. Вышедший со скамейки штрафников Фехервары убежал один к воротам Шестеркина, но российский вратарь был безупречен.

Удаления в итоге и подвели «Вашингтон» — причем как свои, так и чужие. Сначала Рословик в большинстве точно бросил над плечом Линдгрена, а затем гости, играя вчетвером, воспользовались ошибкой Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» не смог обработать шайбу, и ей завладел Зибанежад — вместе с Крайдером и Миллером они подарили этому миру красоту.

Много шума наделал мощный силовой прием Артемия Панарина на Оши. Американец на какое-то время ушел в раздевалку, но Панарин не был наказан арбитрами. А вот когда «Рейнджерс» оказались невнимательны на смене и были оштрафованы за нарушение численного состава, «Вашингтон» смог реализовать большинство — Уилсон классно сыграл на подставлении.

Гости рано начали снимать вратаря, но за три минуты не смогли создать чего-то суперострого у ворот Шестеркина. Фавориты из Нью-Йорка выиграли оба домашних матча, и это закономерно. Блекло пока выглядит как «Вашингтон» в целом, так и его главная звезда в частности. Овечкин за два матча нанес всего один бросок в створ, а во второй игре и вовсе результативно ошибся. Может быть, домашние стены помогут Александру?