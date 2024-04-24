Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:10

Овечкин хоронит «Вашингтон»? У российской звезды пока ничего не получается в плей-офф

«Вашингтон» проиграл второй матч против «Рейнджерс»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
24 апреля. «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3.
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» проиграли оба матча в Нью-Йорке.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Голы: Макмайкл — 1, 5:09 — 0:1. Трочек — 1 (Густафссон), 7:56 — 1:1. Зибанежад — 1 (бол., Трочек, Лафренье), 14:28 — 2:1. Строум — 1 (бол., Уилсон, Пачиоретти), 24:14 — 2:2. Рословик — 1 (бол., Густафссон, Лафренье), 32:26 — 3:2. Миллер — 1 (мен., Зибанежад, Крайдер), 36:52 — 4:2. Уилсон — 1 (бол., Лапьер, Карлсон), 51:45 — 4:3.
Вратари: Шестеркин — Линдгрен.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (12+7+8) — 25 (7+9+9).
Наши: Панарин (20.39/0/0) — Алексеев (17.16/0/0), Овечкин (19.13/1/0).
24 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в серии: 2-0.

«Вашингтон» объективно был слабее «Рейнджерс» в первом матче, а вдобавок еще и стал жертвой безалаберной работой судей. И речь даже не о пропущенных нарушениях со стороны соперника. После удара Лафренье травму получил молодой защитник Иорио, и это уже четвертая потеря «Вашингтона» в обороне перед этой серией. В итоге «Кэпиталз» пришлось ставить в третью пару Джохансена, который к 26 годам провел всего девять матчей в НХЛ.

Сложно даже представить установку Спенсера Карбери в раздевалке, но на второй матч «Вашингтон» вышел так, словно игрокам выкрутили скорость и энергию на всю мощь. За первые три минуты «Столичные» нанесли больше бросков, чем за весь первый период стартового матча серии. Результат не заставил себя ждать: прессинг первой тройки гостей привел к ошибке «Рейнджерс», которую использовал Макмайкл.

Впрочем, хозяева быстро исправили положение. Густафссон на синей линии издевательски легко раскачал Милано и выдал пас на Трочека, который отправил шайбу в сетку.

Первое же большинство чуть не обернулось для «Вашингтона» грандиозным провалом. Лапьер дважды обрезался в чужой зоне, и только Линдгрен спас гостей. Все две минуты на льду провели Овечкин, Оши, Строум и Карлсон, и лишь Лапьера после ошибок заменили на Пачиоретти. Но «Кэпиталз», несмотря на весьма перспективный розыгрыш, так ни разу и не бросили за большинство.

А вот «Рейнджерс» свой шанс использовали очень быстро: Трочек сделал передачу на Зибанежада, который броском с кистей не оставил шансов Линдгрену.

За еще один шанс в большинстве «Вашингтону» стоит благодарить главного тафгая «Рейнджерс» Ремпе — в обычной борьбе он зачем-то ударил в лицо Джохансена. Гости отличились в не свойственной для численного преимущества быстрой атаке: Уилсон получил шайбу на входе в зону от Строума и нашел его же прострелом на пятак.

«Рейнджерс» душил в большинстве, придавливая соперника к воротам, но «Вашингтон» не только не пропустил, но и чуть не вышел вперед. Вышедший со скамейки штрафников Фехервары убежал один к воротам Шестеркина, но российский вратарь был безупречен.

Удаления в итоге и подвели «Вашингтон» — причем как свои, так и чужие. Сначала Рословик в большинстве точно бросил над плечом Линдгрена, а затем гости, играя вчетвером, воспользовались ошибкой Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» не смог обработать шайбу, и ей завладел Зибанежад — вместе с Крайдером и Миллером они подарили этому миру красоту.

Много шума наделал мощный силовой прием Артемия Панарина на Оши. Американец на какое-то время ушел в раздевалку, но Панарин не был наказан арбитрами. А вот когда «Рейнджерс» оказались невнимательны на смене и были оштрафованы за нарушение численного состава, «Вашингтон» смог реализовать большинство — Уилсон классно сыграл на подставлении.

Гости рано начали снимать вратаря, но за три минуты не смогли создать чего-то суперострого у ворот Шестеркина. Фавориты из Нью-Йорка выиграли оба домашних матча, и это закономерно. Блекло пока выглядит как «Вашингтон» в целом, так и его главная звезда в частности. Овечкин за два матча нанес всего один бросок в створ, а во второй игре и вовсе результативно ошибся. Может быть, домашние стены помогут Александру?

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
2
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Нашелся эксперт, который пророчит медали красно-белым, а букмекеры объявили фаворита. Что происходит накануне дерби ЦСКА - «Спартак»
Шлейф пепла вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 92 км
Россияне назвали критерии идеального коллеги
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ
«Рейнджерс» во второй раз обыграли «Вашингтон». Шестеркин сделал 23 сэйва
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ
Тренер «Колорадо» считает, что Георгиеву нужно перезарядиться перед вторым матчем с «Виннипегом»
Кубок Стэнли: «Рейнджерс» — «Вашингтон», «Флорида» — «Тампа». Расписание 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
2 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
1 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
Результаты / календарь
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
24.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 3
24.04 02:30
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
24.04 04:30
Виннипег – Колорадо
 - : -
24.04 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 82 145
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 83 142
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 137
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 83 70
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 81 59
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 83 58
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости