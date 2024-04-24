Невероятное шоу российских вратарей! Бобровский сотворил сейв года, который хочется пересматривать снова и снова

Василевский тоже был хорош, но не смог спасти «Тампу» от второго поражения в серии с «Флоридой».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Беннетт — 1 (Ткачак, Верхэге), 6:16 — 1:0. Тарасенко — 1 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 15:12 — 2:0. Пойнт — 1 (Дюклер, Хедман), 20:48 — 2:1. Стэмкос — 2 (бол., Хедман, Кучеров), 25:46 — 2:2. Верхэге — 2 (Лунделл, Ткачак), 62:59 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Василевский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 37 (13+14+7+3) — 23 (3+15+5+0).

Наши: Куликов (15.51/1/0), Тарасенко (14.30/2/-1) — Кучеров (22.12/2/+1).

24 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 484 зрителя.

Счет в серии: 2-0

На фоне некоторых других серий первого раунда, особенно на «Западе», битва «Флориды» и «Тампы» пока получается не особенно результативной. Но дело не только и даже не столько в игре полевых хоккеистов и реализации моментов — пока чудо как хороши оба вратаря. На Андрея Василевского выпала большая бросковая нагрузка, чем на Сергея Бобровского, но голевых шансов хватало и у «Лайтнинг», а в нужные моменты российский ветеран показал свой высочайший класс, напомнив о своей игре в плей-офф в прошлом сезоне.

Первый период сегодня остался полностью за «Флоридой»: 13-3 по броскам в створ, 2-0 и первая шайба в этом Кубке Стэнли от Владимира Тарасенко. Глубина состава сказывается на характере матчей: если «Пантерз» стабильны, то «Болтс» включаются отрезками, особенно когда получают большинство или удачные смены выдают ведущие тройки. Атаковать без остановки у «Тампы» возможности нет: суперсостав с как минимум тремя мощнейшими звеньями остался в далеком прошлом.

Однако вернуться с 0:2 у гостей получилось во втором периоде очень быстро: по шайбе забили Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос (в большинстве). И у «Тампы» были все возможности не только сравнять счет, но и выйти вперед. Особенно неприятной получилась неудачная попытка реализации двойного малого штрафа «Флориды» в начале третьей двадцатиминутки. Гости были совсем не безнадежны и создавали моменты, но Бобровского пробить не смогли.

А чуть ранее, еще во втором периоде, российский вратарь сотворил шедевр, который сложно назвать иначе как сейвом года. Мэтт Дамба мог завершить классную контратаку «Тампу» легким голом в пустые ворота, но Бобровский, стоя спиной к сопернику, совершил умопомрачительный прыжок и отбил шайбу. Конечно, в таких моментах не обойтись без везения, но многие ли голкиперы вообще попытались бы в подобной ситуации хоть что-то сделать?

Ровная игра с небольшим преимуществом «Флориды» добралась до овертайма: вырвать победу могли оба соперника, но и у Бобровского, и Василевского набралось немало сейвов для хайлайтов, даже не считая то самое гениальное спасение. Дополнительный период хозяева начали активнее и очень быстро добились своего: победную шайбу забросил Картер Верхэге.

«Флорида» подтверждает прогнозы, которые называли ее фаворитом серии: сейчас у нее нет слабых мест, а у «Тампы» хватает дыр в составе. Надежды «Лайтнинг» на идеальное большинство и более серьезную продуктивность от лидеров: Никита Кучеров заметен, создает много моментов для партнеров, как и обычно, но от звезды со 144 очками в регулярке все ждут намного большего.