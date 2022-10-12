Шестеркин идет еще за одной «Везиной»? Российский вратарь «Рейнджерс» переиграл Василевского
Хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Зибанежад — 1 (мен., Труба, Миллер), 23:25 — 1:0. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 29:09 — 1:1. Зибанежад — 2 (бол., Панарин, Крайдер), 45:11 — 2:1. Гудроу — 1 (Линдгрен, Карпентер), 51:00 — 3:1.
Вратари: Шестеркин — Василевский (58:02).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 38 (14+16+8) — 26 (8+8+10).
Наши: Кравцов (1.28/0/0), Панарин (19.52/1/0) — Кучеров (23.53/3/-1), Наместников (9.25/0/0), Сергачев (23.37/0/-2).
12 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Вряд ли «Тампа» могла считаться фаворитом в стартовом матче сезона с «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка на домашней арене обычно начинает стремительно, вот и в первом периоде «Рейнджеры» показали почти двукратное преимущество по броскам (14-8) и силовым приемам (16-9). Вот только Андрей Василевский был безошибочен. А хозяева недосчитались одного игрока — Виталий Кравцов покинул лед после силового приема Виктора Хедмана и больше не возвращался на лед.
А вот в начале второго периода уже и Василевский не спас гостей после ужасного провала в большинстве. Кого опекали здесь игроки «Тампы»? Мика Зибанежад должен поблагодарить соперника за такой прием в чужой зоне — времени у него было достаточно.
Но за удаления «Рейнджерс» все-таки были наказаны. В одной смене по малому штрафу получили Миллер и Гудроу, и «Тампа» сравняла счет. После выигранного Пойнтом вбрасывания Никита Кучеров мгновенно сделал передачу на Стивена Стэмкоса, и тот зарядил пушку точно в угол.
Отличный момент был у Артемия Панарина, но его выход «один в ноль» остановил Василевский.
Свое Артемий взял в начале третьего периода, когда в большинстве выдал отличную диагональ на Зибанежада.
А вскоре Гудроу показал, как нужно подставлять клюшку на пятаке.
Андрея Василевского точно нельзя обвинять в поражении «Тампы»: российский вратарь отразил 36 бросков из 39 и несколько раз спас свою команду. Но Игорь Шестеркин сегодня его переиграл. Да и в целом «Рейнджерс» были быстрее и свежее. На «Востоке» новые короли? «Тампа» выигрывала конференцию три года подряд — всем хочется разнообразия.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Логан Кутюр
Сан-Хосе
|2
|1
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|1
|2.00