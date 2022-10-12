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12 октября, 05:45

Шестеркин идет еще за одной «Везиной»? Российский вратарь «Рейнджерс» переиграл Василевского

Отдел хоккея «СЭ»
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин спасает ворота команды в матче с «Тампой».
Фото USA Today Sports
12 октября. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1.
1/2
«Тампа» начала сезон с поражения.

Хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Зибанежад — 1 (мен., Труба, Миллер), 23:25 — 1:0. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 29:09 — 1:1. Зибанежад — 2 (бол., Панарин, Крайдер), 45:11 — 2:1. Гудроу — 1 (Линдгрен, Карпентер), 51:00 — 3:1.
Вратари: Шестеркин — Василевский (58:02).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 38 (14+16+8) — 26 (8+8+10).
Наши: Кравцов (1.28/0/0), Панарин (19.52/1/0) — Кучеров (23.53/3/-1), Наместников (9.25/0/0), Сергачев (23.37/0/-2).
12 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Вряд ли «Тампа» могла считаться фаворитом в стартовом матче сезона с «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка на домашней арене обычно начинает стремительно, вот и в первом периоде «Рейнджеры» показали почти двукратное преимущество по броскам (14-8) и силовым приемам (16-9). Вот только Андрей Василевский был безошибочен. А хозяева недосчитались одного игрока — Виталий Кравцов покинул лед после силового приема Виктора Хедмана и больше не возвращался на лед.

А вот в начале второго периода уже и Василевский не спас гостей после ужасного провала в большинстве. Кого опекали здесь игроки «Тампы»? Мика Зибанежад должен поблагодарить соперника за такой прием в чужой зоне — времени у него было достаточно.

Но за удаления «Рейнджерс» все-таки были наказаны. В одной смене по малому штрафу получили Миллер и Гудроу, и «Тампа» сравняла счет. После выигранного Пойнтом вбрасывания Никита Кучеров мгновенно сделал передачу на Стивена Стэмкоса, и тот зарядил пушку точно в угол.

Отличный момент был у Артемия Панарина, но его выход «один в ноль» остановил Василевский.

Свое Артемий взял в начале третьего периода, когда в большинстве выдал отличную диагональ на Зибанежада.

А вскоре Гудроу показал, как нужно подставлять клюшку на пятаке.

Андрея Василевского точно нельзя обвинять в поражении «Тампы»: российский вратарь отразил 36 бросков из 39 и несколько раз спас свою команду. Но Игорь Шестеркин сегодня его переиграл. Да и в целом «Рейнджерс» были быстрее и свежее. На «Востоке» новые короли? «Тампа» выигрывала конференцию три года подряд — всем хочется разнообразия.

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Торонто 0 0 0 0
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4 Детройт 0 0 0 0
5 Флорида 0 0 0 0
6 Бостон 0 0 0 0
7 Монреаль 0 0 0 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 2 2 0 4
2 Колорадо 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
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5 Чикаго 0 0 0 0
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

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 1 2
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 1 2
И Г
Нино Нидеррайтер

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Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

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Игорь Шестеркин

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