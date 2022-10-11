«Извиняйтесь!» Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
С каждым днем за психическое состояние Доминика Гашека становится все тревожнее и тревожнее. Казалось, что после того, как его попытка сорвать выставочные матчи «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии из-за участия в нем российских хоккеистов провалилась, он должен будет замолчать на некоторое время и погрузиться в поиск новых поводов для дискриминации лиц с неправильным паспортом. Но вместо этого он решил сместить гневные акценты с наших хоккеистов на НХЛ и начать пиариться лично на имени комиссионера лиги Гэри Беттмэна:
«На выходных в Праге состоялись два матча чемпионата НХЛ.
Руководство лиги не проявило уважения к позиции МИД Чехии о том, что российские хоккеисты не должны были принимать участие в этих играх.
В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной", — написал Доминатор в своих соцсетях.
Как отреагировали на очередной пасквиль легендарного вратаря его подписчики? Если с его русофобской позицией все уже давно смирились, то выпад в адрес первого человека НХЛ всех, мягко говоря, шокировал. Однако практически сразу в комментариях под его постом нашлись люди, которые просто посмеялись над чехом:
«Полагаю, вы вернули все деньги, заработанные в НХЛ, и вернете выигранные награды? Что может быть лучше, если вы хотите доказать, насколько серьезны ваши намерения?» — ответил ему американец Майкл Лепсли, собравший на своем твите кучу лайков.
Разумеется, бредни Гашека уже спровоцировали реакцию от наших российских экспертов. «Пробивает себе дорогу в политику! Как бульдозер! Привык быть на виду, вот и ищет место себе, чтобы реализоваться и не быть забытым», — сказал Вячеслав Быков.
«Является ли Гашек каким-то авторитетом для НХЛ? Гэри Беттмэн уже достаточно давно занимает свой пост, и говорить о том, чтобы он ушел в отставку из-за таких вещей, невозможно. Владельцы клубов на протяжении длительного времени выражают ему полную поддержку. Лига идет в правильном направлении, она пережила пандемию и падение доходов. Те требования, которые выдвигает Гашек, несоизмеримы с успехом НХЛ в финансовом плане.
Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что данные его предложения возымеют силу и будут как-то реализованы. У Гашека такая жизненная позиция, и он имеет право ее выражать, но существуют ситуации, в которых нужно уметь остановиться", — куда более развернуто высказался агент Владимира Тарасенко Алексей Дементьев.
Только в действительности ли в Чехии теперь не рады НХЛ? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на то, что оба матча с участием «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» посетило больше 16 тысяч зрителей, которым даже в голову не пришло освистывать нападающего «Предаторз» Якова Тренина. Так, может, не стоит тогда говорить за всю страну и угрожать самому влиятельному хоккейному функционеру в мире? Тем более в ситуации, когда ты не можешь ничем ему угрожать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
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Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Логан Кутюр
Сан-Хосе
|2
|1
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|1
|2.00