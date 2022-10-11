«Извиняйтесь!» Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех

Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех

Знаменитый вратарь требует отставки первых лиц НХЛ

С каждым днем за психическое состояние Доминика Гашека становится все тревожнее и тревожнее. Казалось, что после того, как его попытка сорвать выставочные матчи «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии из-за участия в нем российских хоккеистов провалилась, он должен будет замолчать на некоторое время и погрузиться в поиск новых поводов для дискриминации лиц с неправильным паспортом. Но вместо этого он решил сместить гневные акценты с наших хоккеистов на НХЛ и начать пиариться лично на имени комиссионера лиги Гэри Беттмэна:

«На выходных в Праге состоялись два матча чемпионата НХЛ.

Руководство лиги не проявило уважения к позиции МИД Чехии о том, что российские хоккеисты не должны были принимать участие в этих играх.

В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной", — написал Доминатор в своих соцсетях.

Как отреагировали на очередной пасквиль легендарного вратаря его подписчики? Если с его русофобской позицией все уже давно смирились, то выпад в адрес первого человека НХЛ всех, мягко говоря, шокировал. Однако практически сразу в комментариях под его постом нашлись люди, которые просто посмеялись над чехом:

«Полагаю, вы вернули все деньги, заработанные в НХЛ, и вернете выигранные награды? Что может быть лучше, если вы хотите доказать, насколько серьезны ваши намерения?» — ответил ему американец Майкл Лепсли, собравший на своем твите кучу лайков.

Разумеется, бредни Гашека уже спровоцировали реакцию от наших российских экспертов. «Пробивает себе дорогу в политику! Как бульдозер! Привык быть на виду, вот и ищет место себе, чтобы реализоваться и не быть забытым», — сказал Вячеслав Быков.

«Является ли Гашек каким-то авторитетом для НХЛ? Гэри Беттмэн уже достаточно давно занимает свой пост, и говорить о том, чтобы он ушел в отставку из-за таких вещей, невозможно. Владельцы клубов на протяжении длительного времени выражают ему полную поддержку. Лига идет в правильном направлении, она пережила пандемию и падение доходов. Те требования, которые выдвигает Гашек, несоизмеримы с успехом НХЛ в финансовом плане.

Гэри Беттмэн. Фото Global Look Press

Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что данные его предложения возымеют силу и будут как-то реализованы. У Гашека такая жизненная позиция, и он имеет право ее выражать, но существуют ситуации, в которых нужно уметь остановиться", — куда более развернуто высказался агент Владимира Тарасенко Алексей Дементьев.

Только в действительности ли в Чехии теперь не рады НХЛ? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на то, что оба матча с участием «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» посетило больше 16 тысяч зрителей, которым даже в голову не пришло освистывать нападающего «Предаторз» Якова Тренина. Так, может, не стоит тогда говорить за всю страну и угрожать самому влиятельному хоккейному функционеру в мире? Тем более в ситуации, когда ты не можешь ничем ему угрожать.