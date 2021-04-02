Гусев стал не нужен «Нью-Джерси». Останется ли он в НХЛ или вернется в Россию

Обзор дня Алексея Шевченко.

На драфт отказов

Удивлен не тем, что Никиту Гусева выставили на драфт отказов, а тем, что это случилось так поздно. На льду российский форвард не появлялся давно, но в моменты, когда его ставили в состав, оставлял жуткое впечатление. За это время Лео Комаров трижды проходил процедуру, Артем Анисимов — дважды. Оба, кстати, остались в своих командах, думаю, что и Никита закончит сезон в «Дэвилз». Ситуация на рынке такая, что специфический форвард с зарплатой свыше 4 миллионов долларов никому не нужен.

Но ведь и то, что у Гусева будет все плохо, тоже никто не сомневался. Как только летом 2020 года было объявлено о решении назначить на пост главного тренера Линди Раффа, так все в один голос стали говорить, что дни Никиты в команде сочтены. То, что нравится специалисту, не умеет Никита. То, что Гусев умеет, не нужно Раффу. В клубе должны были это прекрасно понимать, но осознанно предпочли тренера.

Не будем снимать вину за плохой сезон и с Гусева. Да, всем было тяжело после пандемии. Не каждый сумел правильно подготовиться, но звезды первого и второго уровней быстро пришли в себя. Никита же считает себя таким, но было видно, что он просто не готов к началу турнира. И никакого прогресса не было.

Что дальше? Летом Гусев, вероятнее всего, вернется в КХЛ. В НХЛ он может остаться, лишь существенно понизив свои финансовые требования, но я сомневаюсь, что Гусев на это пойдет из чувства гордости. А денег ему никто не даст. Слишком возрастной, со своим стилем и характером. Хотя не исключаю, что в каких-то клубах Гусев не будет лишним.

Возвращение

«Лада» до сих пор не в КХЛ. В Тольятти есть отличный стадион, в регионе устойчивый интерес к хоккею. В свое время ее исключили, так как у клуба не было постоянного спонсора, готового обеспечить хотя бы 80 процентов бюджета, приходилось тратить государственные деньги. Но это тоже натянутая причина. Кто у нас финансируется другим способом? У многих команд есть якобы частный партнер, но это все равно государственные компании.

Я помню, что «Лада» всех достала из-за бардака, творящегося в руководстве. В день, когда принималось решение об исключении, в офисе «Газпром-медиа» сидели руководители тольяттинского клуба и спокойно пили кофе. Когда к ним подходили журналисты, то они вели себя немного высокомерно, отвечали в таком духе: «Отстаньте, никто нас не исключит, мы принесли план развития клуба». Не поверили, когда я им сказал, что пять секунд назад их исключили, так как мне сообщили прямо с голосования. А потом ходили по залу, хлопав глазами, тряся презентацией, над которой все смеялись.

Прошло три года. «Лада» играла в Высшей лиге, но в прошлом чемпионате даже не попала в плей-офф, и это стало главной сенсацией турнира. Было ясно, что последуют изменения, полетят головы. Не знаю, зачем менеджеры клуба придумывали письма в свою поддержку от хоккеистов. Выглядело это странно. С минимальной задачей на сезон не справились — ждите последствий.

И они произошли. Но такие, что лучше бы ничего не меняли. В клуб возвращается Александр Чеботарев, руководивший тольяттинской командой с таким старанием, что его КХЛ дисквалифицировала пожизненно. Через два года, впрочем, наказание сняли. 12 лет прошло, многое уже забылось, но я навел справки и понял, что Чеботарева наказали совсем не за то, про что он говорил в своих интервью. Завышенные контракты, продажа хоккеистов — это лишь повод, а также нежелания лиги привлекать ненужное внимание органов. Там все было гораздо хуже, и наказание Чеботарева выглядело справедливым. Кажется, что в «Ладе» наступают еще более темные времена.

В Америку

«Ак Барс» теряет игрока. За океан отправляется нападающий Максим Марушев. У него заканчивается контракт, подписывать новое соглашение он не хочет, вместо этого сделает попытку пробиться в состав «Вегаса», который его задрафтовал. Конечно, через АХЛ, видимо, скоро матчи «Хендерсона» будут обслуживать российские комментаторы, так как наших хоккеистов там уже скоро наберется на целую пятерку. Все это прекрасно, раз Максим решил сделать попытку, то стоит его поприветствовать. Но давайте разберемся, а стоит ли ему это делать?

«Вегас» выбрал его под 215-м номером. Я тот драфт смотрел, но к пятому раунду уже выбился из сил, седьмого просто не дождался. Зато потом внимательно следил за ВХЛ и не скажу, что Максим был тем хоккеистом, который сильно выделялся. В плей-офф у него ни одного очка, забивал редко, чтобы говорить о безусловном таланте. Это шестое место среди снайперов в команде, он даже уступил Роману Абросимову, который провел на 16 матчей меньше. Нападающий хотел в «Ак Барс»? Это похвально. На его позиции играют Доус, Галиев, Песонен, Лукоянов, иногда Воронков, иногда Галимов. Никого из них Максим не сильней, он точно не сможет сделать то, что требуется от Лукоянова или Песонена. В начале сезона Марушеву давали шанс. Набрал всего одно очко в семи матчах. Я уверен, что в офисе «Ак Барса» сожалеют о том, что Марушев едет за океан, но и сами не могут понять, зачем он это делает.