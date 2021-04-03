«Овечкин собрался в футбольную команду?» Звезду «Вашингтона» обвинили в симуляции

Победу «Кэпиталз» принес российский защитник.

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«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Карлсон — 10 (Эллер), 28:22 — 0:1. Маклеод — 6 (Боквист, Мюррей), 32:53 — 1:1. Орлов — 5, 64:39 — 1:2.

Вратари: Блэквуд — Ванечек.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (5+8+7+3) — 40 (9+15+13+3).

Наши: Куликов (20.52/2/0), Мальцев (9.49/1/0) — Кузнецов (12.43/2/0), Овечкин (19.00/6/+1), Орлов (23.18/6/+1).

3 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Длительная гостевая серия дается команде Питера Лавиолетта непросто. «Кэпиталз» довольно крупно уступили «Рейнджерс» (2:5) и «Айлендерс» (4:8), а сегодня с большим трудом обыграли «Нью-Джерси». Перед тем, как вернуться домой, «Вашингтон» проведет еще два матча на выезде.

После встречи с «островитянами» у «Кэпиталз» не было времени на отдых, поэтому рассчитывать на легкую прогулку не приходилось. «Дьяволы» хоть и плетутся внизу турнирной таблицы, но могут потрепать нервы любому фавориту. Свой прошлый матч «Девилс» проиграли только по буллитам, а в основное время смогли забросить «Бостону» четыре шайбы.

По сравнению с последней игрой в составе «Вашингтона» произошло одно изменение. Нападающий Якуб Врана, безголевая серия которого уже насчитывает 11 матчей, уступил место Рихарду Панику. 25-летний чех остался вне заявки впервые за три года. Питер Лавиолетт считает, что такие меры пойдут на пользу нападающему: «Иногда, когда ты смотришь за игрой своей команды со стороны, это помогает тебе разжечь внутри новый огонь. Думаю, Врана продолжит двигаться в правильном направлении». На данный момент Якуб — пятый бомбардир «Вашингтона» с 23 (10+13) очками.

Главный тренер «столичных» также перетасовал сочетания. Александр Овечкин в первом звене сыграл уже не с Евгением Кузнецовым, а с Ларсом Эллером. Место в воротах занял Витек Ванечек. Российский голкипер Илья Самсонов получил заслуженный отдых, так как в прошлой игре он едва не заработал сотрясение мозга и пропустил шесть шайб.

Первый период получился не самым веселым. «Нью-Джерси» нанес по воротам соперника всего пять бросков. «Вашингтон» же не особо хотел форсировать события и в атаке смотрелся не очень убедительно. Тем не менее, во второй двадцатиминутке гости открыли счет. Защитник Джон Карлсон отметился третьим голом в последних двух матчах и десятым в текущем сезоне.

Хозяева сравняли счет уже через четыре минуты. Витек Ванечек неудачно отразил бросок Йеспера Боквиста, а на добивании тут же сыграл Майкл Маклеод.

Забавный эпизод произошел с участием Александра Овечкина. Сами Ватанен получил две минуты за игру высокоподнятой клюшкой, а болельщики «Дэвилс» обвинили капитана «Вашингтона» в симуляции боли и плохой театральной игре. «Да это же просто смешно! Неужели Овечкин собрался перейти в футбольную команду?», — написал в твиттере один из поклонников «Нью-Джерси».

GREAT SELL JOB#NJDevils Sami Vatanen was called for a high-stick on Ovi here.

? @MSGNetworks+ pic.twitter.com/zTmkrlQ3L8 — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) April 3, 2021

В третьем периоде команды обменялись несколькими опасными моментами, но реализовать свои возможности не сумели. Где-то не хватило везения, а где-то точности. В овертайме героем встречи стал Дмитрий Орлов. Он шикарным броском прошил Маккензи Блэквуда и принес своей команде победу. Интересно, что секундами ранее убойный момент имел ветеран «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджак.

Дмитрий Орлов и Александр Овечкин нанесли за матч по шесть бросков каждый. Это лучший показатель среди обеих команд.

«Витек Ванечек внес огромный вклад в итоговый результат. Это была хорошая игра с нашей стороны. Нам просто необходимо было победить, чтобы получить нужный заряд эмоций перед следующими матчами», — скромничал после матча Орлов. Сегодня был явно его день: Дмитрия признали первой звездой матча.