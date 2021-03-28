Не в деньгах счастье. Самые дорогие игроки КХЛ провалили плей-офф

Шипачев, Хартикайнен, Яшкин и другие уже завершили сезон. Его продолжают команды, где зарплаты более сбалансированы.

В декабре прошлого года «СЭ» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Семеро из них уже сейчас могут отправляться в отпуск — для них клубный сезон закончен. Джастин Азеведо из «Ак Барса» по семейным причинам завершил его еще в прошлом году: клуб и игрок расторгли контракт. Шесть же остальных хоккеистов так и не привели свои клубы даже к финалу конференции. Остался один — Антон Ландер из «Локомотива», получающий 85 миллионов рублей в год. Но ярославцев в этом плей-офф тащит точно не он: у шведа, пропустившего первый раунд из-за травмы, ни одного очка и «-1» в шести матчах.

Звезды не показали себя в плей-офф

Самым логичным выглядит вылет «Автомобилиста» с самым дорогим вратарем лиги Якубом Коваржем (90 миллионов рублей в год). Екатеринбуржцы были объективно слабее «Авангарда» и выиграли лишь один матч в серии. После не самого удачного сезона ожидалось, что Коварж покинет клуб, но в итоге он остается еще на сезон. По моей информации, условия будут поскромнее, но точная цифра пока неизвестна. На этой неделе чешский вратарь сделал операцию в Германии, к предсезонке он должен быть готов.

Самые дорогие игроки КХЛ — нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачев (120 миллионов) и Дмитрий Яшкин (95 миллионов) — великолепно провели регулярку. Шипачев стал лучшим бомбардиром (67 очков), а Яшкин — лучшим снайпером (38 голов). Но в серии со СКА оба не показали ничего, а «Динамо» вылетело после пяти матчей.

Еще быстрее сезон закончил «Салават Юлаев», который вложился в Теему Хартикайнена (90 миллионов рублей), Юху Метсолу и Филипа Ларсена (по 80 миллионов рублей). Легионеры не забили ни одного гола в серии с «Ак Барсом» (0-4): тройка Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд была наглухо закрыта казанским сдерживающим звеном. В регулярке «барсы» не могли сдержать Хартикайнена, но в плей-офф он запомнился только подлым ударом в спину Петрову.

И у «Динамо», и у «Салавата» оказалось некому взять роль лидера на себя, когда у звезд игра не пошла. Но с игроков второго плана и спрос намного меньше. При этом у всех самых дорогих игроков КХЛ, кроме Шипачева, есть контракты на следующий сезон. Но Кубок в этом сезоне они не выиграют.

Еще печальнее выглядит ситуация с Ландером, которого «Локомотив» забрал у «Ак Барса». Но если в Казани швед был ключевым игроком и важной частью команды, выигравшей Кубок Гагарина в сезоне-2017/18, то в Ярославле явно не отрабатывает свой контракт. За два сезона в «Локо» Ландер сыграл в плей-офф 11 матчей и не набрал ни одного очка — это тот случай, когда неплохая статистика в регулярке вообще не спасает. Регресс центрфорварда налицо, и любому понятно, что в следующем сезоне Антон таких денег не получит.

Ровный состав в плей-офф важнее

В следующий раунд уже вышли «Ак Барс» и СКА, при этом ни в одном из этих клубов нет игроков с окладом выше 60 миллионов рублей в год. В Казани такие деньги получают Найджел Доус и Данис Зарипов, в Санкт-Петербурге — Линден Вей и Владимир Ткачев. Большого разброса в зарплатах между игроками нет, если не считать совсем молодых хоккеистов. У обеих команд — ровный состав, при этом в резерве всегда есть пять-шесть игроков, способных подменить основу.

Так стоит ли вкладываться в звезд? Коварж, например, «съедает» 10 процентов от потолка зарплат (900 миллионов рублей). На сумму его контракта можно пригласить двух качественных игроков или трех добротных. Правда, в «Автомобилисте», судя по всему, не придают большого значения тратам и вслух смеются над селекционным отделом. «Зачем он нужен? Чтобы найти Шалунова или Шипачева?» Действительно, чтобы бросить гигантское предложение игроку, скауты не нужны.

В «Авангарде» же потратились один раз на компенсации за защитника Шарипзянова и форварда Толчинского — сейчас это лидеры клуба. В «Ак Барсе» нашли Воронкова в Ангарске и развили до основного состава Журавлева и Галимова. В СКА закупаются перспективной молодежью. И в этих клубах уже никто не переплачивает. Ведь если дать слишком много одному-двум игрокам, на сбалансированный состав средств не останется.

Бонусы существенно увеличивают зарплату

Премии за выход в финал конференций и победу в Кубке Гагарина не попадают под потолок зарплат — по сути, это легальный способ его обойти. Вот только нужно еще и попасть в четверку сильнейших. По информации уфимского издания «ГорОбзор», каждый игрок «Ак Барса» получил за это по 6 миллионов рублей. У других клубов эти бонусы могут быть еще выше. Хартикайнен, например, мог в случае успешного выполнения всех бонусов заработать за сезон 115 миллионов рублей.

Чтобы уменьшить разрыв в зарплатах, КХЛ нужно пойти на решительные меры — включить все бонусы под потолок зарплат. И тогда не будет такого, что игрок получит за победу в Кубке свою годовую зарплату. Ну или получит, но оклад тогда будет в два раза меньше.