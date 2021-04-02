Выносите «Колдер Трофи»! Капризов забил гол, отдал передачу и помог «Миннесоте» обыграть «Вегас»

Главный претендент на приз лучшему новичку сезона в НХЛ снова зажег. Кирилла отделяют 6 очков от клубного рекорда.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Карлссон — 10 (Теодор, Мартинес), 3:29 — 1:0. Капризов — 13 (Гринуэй, Бродин), 7:57 — 1:1. Макнэбб — 1 (Каррье), 41:39 — 2:1. Сперджен — 4 (бол., Фиала, Капризов), 45:31 — 2:2.

Победный буллит: Фиала.

Вратари: Ленер — Тэлбот.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (9+15+8+5) — 37 (10+16+8+3).

Наши: Капризов (24.09/6/+1).

2 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Команды встречались друг с другом в пятый раз в текущем сезоне и одержали по две победы. «Миннесота» не испугалась выезда к одному из главных фаворитов на Кубок Стэнли и проявила настоящий характер.

После двух подряд поражений от «Сан-Хосе» тренерскому штабу «Миннесоты» необходимо было что-то менять. Дин Эвасон принял решение разбить самую результативную тройку команды Капризов — Раск — Цукарелло. Сегодня российский нападающий вышел в сочетании с Юэлем Эрикссоном и Джорданом Гринуэем. Это решение принесло дивиденды уже в середине первого периода. Кирилл забросил свою 13-ю шайбу в сезоне как раз с передачи Гринуэя. В этом эпизоде «Миннесота» сравняла счет после того, как Вильям Карлссон вывел хозяев вперед.

Небольшой спад в игре Капризова закончился, и он вновь стал активно зарабатывать очки. Без набранных баллов форвард не уходил со льда в трех из пяти последних матчей. Соперники настолько горят желанием остановить россиянина, что готовы действовать любыми способами. Вот так защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб жестко встретил нападающего. Кстати, именно канадец в начале третьего периода вновь вывел «Вегас» вперед.

Сравнять счет гости смогли, реализовав численный перевес. В голевой атаке поучаствовал и Кирилл Капризов. Он отдал результативную передачу, а завершил атаку капитан команды Джаред Сперджен.

Для российского нападающего это очко стало 30-м (13+17) в текущем сезоне. До клубного рекорда уже совсем близко. За всю историю «Миннесоты» больше очков среди новичков набирал только Мариан Габорик — 36 (18+18) в сезоне-2000/01. Кроме того, Капризов стал девятым новичком по скорости набора: 30 очков за последние 10 лет. Для достижения этого показателя ему понадобилось 35 матчей.

Kirill Kaprizov became the eighth rookie in the past ten seasons to require 35 or fewer games to collect his first 30 career regular-season points. #NHLStats pic.twitter.com/uer9l8SVW5 — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 2, 2021

«Миннесота» могла одержать победу в основное время, но Ник Бонино не использовал стопроцентный момент, и встреча перешла в овертайм.

bonino gets a chance to end it in regulation, but sends it high. we're headed to OT pic.twitter.com/rB6D49Oc5i — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) April 2, 2021

Выявить победителя удалось только в серии буллитов, в которой сильнее оказались «дикари». Победный бросок на счету Кевина Фиалы. Отдельного внимания заслуживает игра голкипера «Миннесоты» Кэма Тэлбота. Канадец был признан первой звездой матча. Он провел потрясающую встречу и отразил 35 из 37 бросков соперника. Его два суперсейва точно попадут в лучшие хайлайты недели.

Результаты других матчей НХЛ 2 апреля можно узнать здесь.