Выносите «Колдер Трофи»! Капризов забил гол, отдал передачу и помог «Миннесоте» обыграть «Вегас»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Миннесота» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Карлссон — 10 (Теодор, Мартинес), 3:29 — 1:0. Капризов — 13 (Гринуэй, Бродин), 7:57 — 1:1. Макнэбб — 1 (Каррье), 41:39 — 2:1. Сперджен — 4 (бол., Фиала, Капризов), 45:31 — 2:2.
Победный буллит: Фиала.
Вратари: Ленер — Тэлбот.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 37 (9+15+8+5) — 37 (10+16+8+3).
Наши: Капризов (24.09/6/+1).
2 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
Команды встречались друг с другом в пятый раз в текущем сезоне и одержали по две победы. «Миннесота» не испугалась выезда к одному из главных фаворитов на Кубок Стэнли и проявила настоящий характер.
После двух подряд поражений от «Сан-Хосе» тренерскому штабу «Миннесоты» необходимо было что-то менять. Дин Эвасон принял решение разбить самую результативную тройку команды Капризов — Раск — Цукарелло. Сегодня российский нападающий вышел в сочетании с Юэлем Эрикссоном и Джорданом Гринуэем. Это решение принесло дивиденды уже в середине первого периода. Кирилл забросил свою 13-ю шайбу в сезоне как раз с передачи Гринуэя. В этом эпизоде «Миннесота» сравняла счет после того, как Вильям Карлссон вывел хозяев вперед.
Небольшой спад в игре Капризова закончился, и он вновь стал активно зарабатывать очки. Без набранных баллов форвард не уходил со льда в трех из пяти последних матчей. Соперники настолько горят желанием остановить россиянина, что готовы действовать любыми способами. Вот так защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб жестко встретил нападающего. Кстати, именно канадец в начале третьего периода вновь вывел «Вегас» вперед.
Сравнять счет гости смогли, реализовав численный перевес. В голевой атаке поучаствовал и Кирилл Капризов. Он отдал результативную передачу, а завершил атаку капитан команды Джаред Сперджен.
Для российского нападающего это очко стало 30-м (13+17) в текущем сезоне. До клубного рекорда уже совсем близко. За всю историю «Миннесоты» больше очков среди новичков набирал только Мариан Габорик — 36 (18+18) в сезоне-2000/01. Кроме того, Капризов стал девятым новичком по скорости набора: 30 очков за последние 10 лет. Для достижения этого показателя ему понадобилось 35 матчей.
«Миннесота» могла одержать победу в основное время, но Ник Бонино не использовал стопроцентный момент, и встреча перешла в овертайм.
Выявить победителя удалось только в серии буллитов, в которой сильнее оказались «дикари». Победный бросок на счету Кевина Фиалы. Отдельного внимания заслуживает игра голкипера «Миннесоты» Кэма Тэлбота. Канадец был признан первой звездой матча. Он провел потрясающую встречу и отразил 35 из 37 бросков соперника. Его два суперсейва точно попадут в лучшие хайлайты недели.
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